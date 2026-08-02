反制菲 解放軍軍黃岩島周邊演訓

為反制菲律賓向聯合國提交在南海黃岩島（我譯民主礁、菲稱馬辛洛克灘）畫設領海基線，大陸昨天三劍齊發。解放軍南部戰區昨天位在黃岩島領海、領空及周邊海空域位組織海空聯合演訓；大陸海警同步演練相關執法行動。大陸自然資源部則公布「黃岩島國家級自然保護區管理辦法」。

根據央視新聞播出的畫面，昨天參加聯合演訓的海空機艦至少包括052D型的導彈驅逐艦湛江艦、071型綜合登陸艦祁連山艦（舷號985）、056A型的導彈護衛艦廣元艦（舷號649）、一艘 054A導彈護衛艦，及轟六K。

環球時報引述軍事專家張軍社表示，此次重點演練對海突擊和登陸奪島作戰能力。畫面顯示，轟六K搭載鷹擊十二重型超音速反艦導彈，該導彈射程可達四、五百公里，完全覆蓋黃岩島海域。該型導彈全程超音速巡航，末端突防速度可達四五馬赫，能夠重創甚至癱瘓萬噸級大型水面艦艇。另，直–20Ｊ、直–8Ｃ在071型登陸艦起降，搭配野馬氣墊登陸艇進出塢演練，構建起「空中垂直突擊＋海上重裝搶灘」的立體兩棲作戰體系。

大陸海警昨天也同步在黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練臨檢拿捕、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動。

黃岩島在二○一二年被大陸實控，但菲律賓始終不承認，近來聲索力度加強，七月中旬菲與美、日舉行海上聯合演習，七月三十一日菲再向聯合國秘書處遞交黃岩島及其周邊海域的官方海圖，向國際社會公告黃岩島的菲律賓領海基線。但大陸外交部七月三十一日對菲律賓的黃岩島「領海基線」發出聲明駁斥，指菲律賓此舉嚴重侵犯中國領土主權，是非法、無效的。中方對此堅決反對、絕不接受。

大陸自然資源部、國家林業和草原局、海警局、海南省人民政府等昨天聯合印發「黃岩島國家級自然保護區管理辦法」，公布黃岩島保護區面積三千五百多公頃，保護區將實行嚴格保護，未經批准禁止捕撈、採礦和採挖珊瑚。目前菲律賓的公務船與漁船均已無法再進入黃岩島周遭水域。