美參議員戴恩斯赴中 助敲定川習會議程

香港南華早報一日引述知情人士報導，美國共和黨籍聯邦參議員戴恩斯可望又一次訪中，為大陸國家主席習近平可能九月訪美做準備。戴恩斯此行旨在協助敲定九月華府「川習會」議程。

戴恩斯已成為華府與北京間重要的非正式管道。知情人士說，他五月在北京川習會前訪問北京，並一直在兩國領袖接觸前傳遞訊息，協助縮小雙方對峰會主要議題的分歧。隨著籌備工作進入最後階段，戴恩斯已成為關鍵中間人，「雙方都非常了解他的角色。他已成為有效的溝通管道，向中方傳達川普總統關切的問題，也將中方的關切傳回美方」。

籌備工作順利推進。消息人士還說，所有溝通管道都保持暢通；雙方定期交談。

官員正逐項檢視五月北京川習會時達成的共識，目標在可能的九月華府川習會將其中數項落實為具體成果。雙方正積極討論多個項目，包括就人工智慧（ＡＩ）安全合作達成協議、成立雙邊貿易委員會及投資委員會，與研擬一項規模約三百億美元的免關稅貿易方案，涵蓋關鍵礦物、半導體與晶片問題。雙方也正就被對方拘留的本國公民交換意見。

預計ＡＩ將成為九月華府川習會的重要議題。兩人五月在北京討論這項議題，官員正籌備九月舉行，正式的美中ＡＩ對話，作為五月北京川習會的主要後續工作之一。

官員預計也將討論導致全球能源供應鏈持續受阻的美伊戰爭、已進入第五年的俄烏戰爭和最敏感的台灣問題。美中都認為，由於區域情勢已大幅改變，兩人五月在北京就伊朗問題達成的共識需重新檢視。

除了有高官參與的傳統大型雙邊會議，預計川習還將舉行時間較長的小範圍會議，專門討論最敏感的戰略議題。目前計畫由川普為習近平舉行正式國宴。但由於習近平預定九月廿四日訪美，正逢聯大九月廿二日至廿八日舉行一般性辯論，因此尚不確定他會否赴紐約出席聯大會議。

知情人士強調，對於習近平九月國是訪美的行程，「目前仍有許多變數，沒有任何事情百分之百確定。北京顯然對華府最近一些舉措感到不滿。雙方必須妥善管控近期的貿易緊張，以免此行受干擾」。