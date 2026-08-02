美方制裁 43中企被列強迫勞動清單

美國七月三十一日以涉嫌侵犯維吾爾族和其他少數民族人權為由，禁止大陸四十三家公司進口商品，這是川普政府執政以來首次以此理由將大陸公司列入名單，使名單上的實體數量從一百四十四家增加到一百八十七家。大陸商務部昨天回應，美方此舉嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。

路透報導，這些公司被列入二○二一年十二月通過實施的「維吾爾強迫勞動預防法」的實體清單，是該法生效以來，單次新增實體數量最多的一次。列入清單的實體將被限制進口被美國認定與在新疆侵犯人權和持續種族滅絕行為有關的商品。

名單上的公司從新疆地區採購原料，或與新疆政府合作，招募和運送維吾爾族及其他受迫害群體離開該地區有關，包括製藥、金屬、棉花、食品和鋰生產行業的公司。國土安全部在聲明中表示，自名單公佈以來，美國海關和邊境保護局已攔截了超過二萬四千三百批與涉嫌強迫勞動有關的貨物，價值近十億美元。

大陸商務部發言人昨天回應表示，中美剛於七月卅日舉行經貿牽頭人視訊通話，僅時隔一天，美方即推出損害中方利益的惡劣措施，中方對此強烈譴責。美方相關做法毫無事實依據，持續藉所謂「人權」與「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。

發言人稱，當前新疆社會和諧穩定，經濟繁榮發展，人民安居樂業，根本不存在任何形式的所謂「強迫勞動」。中方敦促美方立即停止對新疆的攻擊抹黑，停止操弄所謂「強迫勞動」議題，停止無理打壓中國企業。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。