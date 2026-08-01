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中共四川艦電磁彈射 試驗畫面首次公開

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「四川艦」首次披露「質量車電磁彈射試驗」畫面。圖／ 截自央視新聞
「四川艦」首次披露「質量車電磁彈射試驗」畫面。圖／ 截自央視新聞

在2026年中共八一建軍節當天，除了首次公開076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」實彈發射畫面外，並首次披露「質量車電磁彈射試驗」畫面。

央視報導，畫面中，四川艦在港池內進行了「質量車」（模擬艦載機重量的配重測試車）彈射試驗。隨著電磁彈射器啟動，質量車在瞬間被加速至高速，沿全縱通甲板疾馳而出。這代表四川艦的電磁彈射系統已完成第一道檢驗，從「能彈」走向「穩定彈」。

四川艦是全球首艘搭載電磁彈射與阻攔技術的兩棲攻擊艦，滿載排水量 4 萬餘噸，採用雙艦島與全縱通甲板設計。

四川艦電磁彈射系統基於福建艦的成熟中壓直流技術路線，福建艦海試期間電磁彈射故障率僅為 0.03%，且能精準調節彈射力度適配從無人機到重型戰機的多種載荷。

在四川艦，每一位艦員幾乎都是從傳統登陸艦來，在傳統登陸戰術中成長，現在要親手推翻過去的自己。海軍四川艦王雨豪說：「這也代表著新生，新生的是我們艦員對新裝備、新領域駕馭的能力。」

四川 中共 電磁彈射 實彈

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