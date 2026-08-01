「早已不是人民子弟兵」解放軍建軍99年 國安人士：淪區域不安代名詞

中國人民解放軍今天迎來建軍99週年。國安人士表示，解放軍早已不是當年標榜「小米加步槍」、與人民站在一起的「人民子弟兵」；相反地，內部貪腐傾軋、外部威權擴張，正讓「解放軍」3字從榮耀象徵，淪為區域不安代名詞。

國安人士說，正值中國大舉宣傳「八一建軍節」，網路異議帳號「匿名者64」（Anonymous 64）在社群平台X宣布，攻陷安徽省、陝西省海軍青少年航空學校等軍方相關網站，並將首頁換上批判內容；另有帳號聲稱駭入「中國當代新聞網」、「中國時事新聞網」等網站。

資安圈人士表示，這波行動鎖定解放軍系統及媒體網站，又選在建軍節集中發布，明顯意在把建軍節宣傳聲量轉為政治難堪，而非單純技術炫技。

資安圈人士說，置換網站頁面內容直指解放軍「戰力虛化」、「外行領導內行」、「將領異常去職」、「升遷靠關係」等弊病，這些批判正踩在中國近年整肅解放軍高層的痛處上。

資安圈人士說，中共軍隊近年歷經火箭軍案、苗華案及何衛東案等多波清洗，中共官方去年10月證實，何衛東、苗華等9人因「嚴重違紀違法」遭開除黨籍、軍籍；今年中國「兩會」期間，解放軍與武警代表團的上將出席人數，也由前一年的26人降至2人。

國安人士認為，如此大規模且多半未循正式程序公開的將領異動，暴露的已非個案貪腐，而是整個指揮體系陷入人人自危的信任崩解；將領升遷與去留的判準，也從專業能力及對國家的效忠，異化為對中國領導人習近平個人的效忠測試。

對外行為方面，國安人士表示，解放軍近年持續透過灰色地帶手段，對日本、台灣及菲律賓周邊海空域步步進逼，迫使區域國家加速國防整備，也讓北京自詡的「和平力量」成為諷刺。

國安人士指出，「匿名者64」的指控方向，與外界對解放軍內部整肅、信任崩解的觀察高度重疊，也凸顯這支即將邁向建軍百年的軍隊，正面臨內部失序與外部形象惡化的雙重困境。