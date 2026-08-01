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解放軍民主礁海空聯合演訓 陸專家：未來將常態化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共解放軍「南部戰區」上午發布訊息稱，8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空及周邊海空域組織海空聯合演訓。圖／ 截自央視
中共解放軍「南部戰區」上午發布訊息稱，8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空及周邊海空域組織海空聯合演訓。圖／ 截自央視

中共解放軍「南部戰區」上午發布訊息稱，8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島（我稱民主礁）領海、領空及周邊海空域組織海空聯合演訓。陸方專家表示，中國「在事實上已經實際控制黃岩島了」，就像中國在黃岩島的戰備警巡一樣，將來演訓會常態化。

南部戰區稱，這次聯合演訓是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰化能力。

大陸官媒央視也在今天稍早公布南部戰區於黃岩島周邊組織海空聯合演訓的畫面，配樂為大陸歌唱家胡寶善1973年創作的海軍歌曲《我愛這藍色的海洋》，搭配軍機起飛、軍艦航行的畫面，但公開畫面中未見可辨識黃岩島地形或座標等影像。

菲律賓駐中國大使館則尚未回應此次黃岩島周邊軍演。

中國和菲律賓7月下旬以來多次在南中國海對峙，菲律賓指責中國海警船向菲國船隻發射水炮，大陸則反指菲律賓船隻蓄意衝闖等。7月30日，解放軍南部戰區和海警也赴黃岩島及周邊海空域進行警巡和巡查。

據央視旗下「玉淵譚天」，中國南海研究院專家陳相秒表示，中國「在事實上已經實際控制黃岩島了」，這一演訓就像中國在黃岩島的戰備警巡一樣，將來會常態化。

陳相秒並表示，演訓一方面是中國「自己權利範圍內的事」，另一方面也是在警告包括菲律賓在內的「一些國家」，中方的意志是「絕對不能挑戰」、「任何手段都沒法動搖」、「任何措施相應的都有管控的能力」。

大陸自然資源部等部門也在今天印發《黃岩島國家級自然保護區管理辦法》，當中提到，相關部門將建立健全常態化預警監測機制，持續開展海洋資源監測評估和生態保護修復等工作。

解放軍 演訓 黃岩島

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