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強化南海行政管轄 陸公布黃岩島保護區管理辦法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為黃岩島。（路透）
圖為黃岩島。（路透）

2025年9月10日，大陸國務院核准同意新建黃岩島國家級自然保護區，時隔近11個月發布管理辦法。8月1日，大陸自然資源部、國家林業和草原局、中國海警局、海南省人民政府依據《中華人民共和國自然保護區條例》相關規定聯合印發《黃岩島國家級自然保護區管理辦法》。

央視報導，《管理辦法》重點就管理機制、管護措施、法律責任等作出規定，共16條。黃岩島國家級自然保護區將實行嚴格保護，未經批准禁止捕撈、採礦和採挖珊瑚、珊瑚礁、硨磲等活動以及其他破壞海洋珍稀物種和自然生態系統的活動。對違反《管理辦法》相關規定的行為，將依法追究責任。

央視稱，《管理辦法》的出台是落實國務院批復要求的重要舉措，對維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性、持續性具有重要意義。相關部門將指導管理機構認真落實《管理辦法》，嚴格落實生態環境保護責任，建立健全常態化預警監測機制，持續開展海洋資源監測評估和生態保護修復等工作。

2025年9月，大陸國務院批復同意新建黃岩島國家級自然保護區，要求健全管理機構，強化對涉及自然保護區各類違法違規行為的監管執法力度，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。

規定顯示，黃岩島國家級自然保護區由自然資源部負責組織保護區勘界、規劃審查、自然資源保護利用管理和資產核算、確權登記、領海基點保護管理等工作；國家林業和草原局負責保護區的監督管理工作，負責保護區調整、規劃、建設等工作的審查審批；自然資源部南海局承擔管理機構職責，具體負責保護區的日常保護管理工作，負責資源調查監測、生態保護修復等工作。

中國持續試探其在黃岩島能夠施加多大程度的控制，美國智庫旗下CSIS「亞洲海事透明倡議」（AMTI）近期研究顯示，2026年中國海警在黃岩島的巡邏次數大幅增加。值得注意的是，2025年原本已是中國海警在黃岩島活動創紀錄的一年。

研究指出，與去年相同，部分中國海警船仍沿著、甚至跨越中國主張的九段線巡邏，以攔截前往黃岩島的菲律賓船隻。但與過去相比，今年最大的不同是巡邏密度顯著提高。研究指出，中國海警經常同時派出多艘船舶協同執勤，在黃岩島周圍約30海里範圍建立環狀巡邏圈，幾乎涵蓋所有進入黃岩島的航道。

南海 黃岩島 保護區

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