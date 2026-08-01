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許舒博：西安包機拚8月底首航 中秋前百位台商可望直飛返台

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，大陸西安往返台灣的包機組最快將於8月下旬啟動，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班包機可搭載100多名旅客。記者陳雅玲／攝影
中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，大陸西安往返台灣的包機組最快將於8月下旬啟動，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班包機可搭載100多名旅客。記者陳雅玲／攝影

中華民國全國商業總會理事長許舒博日前透露為爭取恢復兩岸更多直航航點，已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動，並已將大陸西安、昆明往返台灣的包機需求送交民航局審查，他今表示，目前可望於8月下旬啟動首班包機，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班包機可搭載100多名旅客。

大陸希望恢復哈爾濱、西安、昆明、烏魯木齊、蘭州直航航點，許舒博表示，都是台灣民眾熱門旅遊城市，既沒有國安疑慮，也能減少民眾轉機奔波、節省時間與交通成本，對促進兩岸交流及觀光都有助益。

他說，賴清德總統曾多次公開表示希望推動兩岸交流，希望政府能務實回應民眾需求，加速恢復更多直航航點。他日前已與陸委會主委邱垂正協商，陸委會認為，若相關航點尚未恢復定期直航，可先透過包機方式啟動。

他表示，中國東方航空已將西安、昆明包機需求送交民航局審查，若審查順利，首班西安包機可望於8月下旬成行，預計搭載100多名旅客，以返台過中秋節的台商為主，陸方也希望台灣能組團，搭乘同一班飛機前往西安參訪，提高班機載客率，降低航空公司營運成本。

他強調，目前相關作業已有實質進展，後續只要包機順利執行，航空公司再正式提出定期直航申請，政府即可啟動審查程序，逐步恢復更多兩岸直航航點。

許舒博 台商 中秋

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