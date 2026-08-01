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去夏與王毅在布魯塞爾激烈交鋒 歐盟外長卡拉斯擬秋季訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（右）去年在布魯塞爾與中國外交部長王毅（左）見面。歐新社
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（右）去年在布魯塞爾與中國外交部長王毅（左）見面。歐新社

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）傳出預計將於今年秋季訪問中國，屆時將與中國外交部長王毅舉行會談，這是兩人自去年夏天在布魯塞爾激烈交鋒以來的首次面對面，也將是卡拉斯自2024年就任現職以來首次訪問北京。

香港「南華早報」引述多位知情人士，此次訪問的具體日期尚未確定，行程預計將圍繞中歐「戰略對話」（Strategic Dialogue）展開。這項雙邊機制約每年舉行一次，主要討論外交及安全政策相關議題。

卡拉斯辦公室的聲明表示，歐中戰略對話每年舉行一次。高級代表今年秋季的出訪計劃尚未確定，但雙方正就日程安排保持溝通。

報導稱，歐盟方面此次最關切的議題，包括中國與俄羅斯的關係、中東持續動盪的局勢，以及台灣海峽日益緊張的情勢。

在上一次戰略對話中，王毅向歐方表示，北京不希望俄羅斯在烏克蘭戰爭中落敗，因為那將意味著美國可將全部注意力轉向亞洲。這番言論令歐洲與會官員大感震驚。

知情人士形容，雙方會談從一開始便氣氛緊張，不僅出現一些禮賓程序上的小插曲，卡拉斯在開放媒體拍攝的開場談話中，也直接就中國支持俄羅斯一事向王毅提出質疑。

據大陸外交部官網，王毅4月2日應約與卡拉斯通話。王毅表示，中國的發展是歐洲的機會，歐洲面臨的挑戰不是來自中國，保護主義提升不了競爭力，與中國脫鉤就是與機會脫鉤。希望歐方建立全面、客觀的對華認知，維繫好中歐關係正確發展方向。

卡拉斯曾任愛沙尼亞總理，被視為歐盟內部對華立場相對強硬的官員，尤其關注中國與俄羅斯的關係、歐洲經濟安全及貿易失衡問題；但她同時支持維持中歐高層溝通，並主張在氣候變化和多邊事務等領域繼續合作。

王毅 歐盟 布魯塞爾

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