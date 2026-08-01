習近平：確保槍桿子永遠聽黨指揮 深入推進共軍反腐

在共軍建軍99年前夕，中共中央政治局在7月30日舉行第27次集體學習，主題為「高質量推進國防和軍隊現代化」。中共總書記習近平強調，要確保「槍桿子永遠聽黨指揮」，並要深入推進反腐鬥爭。

據新華社報導，這次中央政治局集體學習在中共「八一建軍節」前夕舉行。習近平主持會議時強調，要高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍100年奮鬥目標，推動基本實現國防和軍隊現代化取得決定性進展。

報導指出，中央軍委戰略規劃辦公室孫正就高質量推進國防和軍隊現代化問題進行講解，提出工作建議。中央政治局委員聽取講解，並進行了討論。

習近平在聽取完後發表講話說，要毫不動搖堅持和加強「黨對軍隊的絕對領導」，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，「邊鬥爭、邊備戰、邊建設」。

習近平強調，要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略，加強理論武裝，深化思想整風，打牢官兵「聽黨話、跟黨走」的思想根基，確保「槍桿子永遠聽黨指揮」。

他表示，要深入推進反腐敗鬥爭，健全重大項目監管體系，確保各項建設「質量托底（確保基本水準）、能力托底、廉潔托底」。

今年是中共建軍99年，在此同時共軍內部的反腐持續推進。今年初，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立落馬，中共20屆中央軍委7名成員如今已有5人落馬，僅剩主席習近平、今年遞補升任副主席的張升民2人。