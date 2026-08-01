反制菲律賓劃領海基線？解放軍南部戰區宣布在黃岩島周邊海空聯合演訓

中共解放軍《南部戰區》微博公眾號上午發布訊息稱，8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空及週邊海空域組織海空聯合演訓，這是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰化能力。

這次演訓顯然針對菲律賓，並可能與於7月21日至25日美國、日本與菲律賓在南海舉行為期5天的海上聯合演習，以及菲律賓劃設黃岩島領海基線的動作有關。

昨傍晚大陸外交部也鐘對菲律賓在黃岩島劃設所謂的「領海基線」，發出一份《關於菲律賓共和國在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」的聲明》，聲明中稱，菲律賓在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等國際法，是非法的、無效的。中方對此堅決反對、絕不接受。

《聲明》表示，黃岩島是中國固有領土。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國持續、和平、有效地對黃岩島行使主權和管轄權。菲律賓的領土範圍已由一系列國際條約所確定，黃岩島從來不在其中。菲律賓對中國黃岩島提出非法領土要求沒有任何國際法依據。

它並指出，菲律賓單方面提起「南海仲裁案」，違反「約定必須遵守」「禁止反言」等國際法基本原則，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反中菲雙邊協議和《南海各方行為宣言》。所謂「裁決」非法、無效，沒有拘束力。中方不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

《聲明》也指出，一段時間以來，菲律賓頻繁在黃岩島海域挑釁滋事並進行煽動炒作，侵犯中國領土主權和海洋權益，推高海上緊張局勢，破壞南海和平穩定。中方要求菲方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不得在黃岩島採取任何侵權挑釁行動，否則中方都將予以堅決應對。