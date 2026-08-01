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慶祝解放軍建軍99周年 陸國防部長董軍：當好祖國統一的穩固底牌

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
7月31日，大陸國防部在北京人民大會堂舉行招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍99週年。 大陸國防部網站
7月31日，大陸國防部在北京人民大會堂舉行招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍99週年。 大陸國防部網站

中共人民解放軍今迎其建軍99周年，大陸國防部昨7月31日晚在人民大會堂舉辦招待會，熱烈慶祝中國人民解放軍建軍99週年。大陸國防部長董軍出席並致詞時表示，中國人民解放軍將當好祖國統一的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和外來軍事干涉，履行好捍衛國家主權、安全、發展利益的神聖使命。

陸國防部消息稱，董軍向全體指戰員、武警部隊官兵等祝賀，並向出席招待會的各國駐華武官、國際組織代表及各位來賓表示歡迎。

董軍說，今年是中共成立105週年，也是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年。回望來時路，奮進新征程，人民軍隊堅定聽黨話、跟黨走，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，貫徹軍委會主席負責制，強化政治建軍，持續加強革命性鍛造，發揚光榮傳統和優良作風，珍惜紅色血統，強化政治建軍，持續加強革命性鍛造，發揚光榮傳統和優良作風，珍惜紅色血統，確保黨旗所指就是軍旗所向。

他表示，人民部隊將緊密地團結在黨中央周圍，高質量推進國防和軍隊現代化，加快先進戰鬥力建設，全面礪練過硬本領，枕戈待旦備實當下；牢記人民軍隊根本宗旨，強固軍政軍民團結，始終保持同人民群眾的血肉聯繫。當好祖國統一的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和外來軍事干涉，履行好捍衛國家主權、安全、發展利益的神聖使命。

他說，中國軍隊願與各方志同道合的正義力量一道，共同抵禦危害國際和區域和平穩定的倒行逆施，攜手應對全球性安全挑戰，以實際行動實踐大國軍隊的責任擔當。

消息稱，在歡快的樂曲聲中，中外賓朋共同舉杯，祝賀中國人民解放軍建軍99週年，祝福解放軍同世界各國軍隊友誼長青。軍委機關各部門、軍隊駐京相關單位領導等出席招待會。

解放軍 國防部長 國統

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