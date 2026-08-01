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大陸企業家組團訪美 「落實川習會共識」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸貿促會長任鴻斌正率大陸企業家代表團訪美。圖為任鴻斌2025年12月訪問美國奧克蘭時致辭。 新華社
大陸貿促會長任鴻斌正率大陸企業家代表團訪美。圖為任鴻斌2025年12月訪問美國奧克蘭時致辭。 新華社

為營造大陸國家主席習近平九月訪問美國良好氣氛，大陸貿促會昨天宣布，貿促會長任鴻斌率大陸企業家代表團正在赴美路上，不僅將造訪華盛頓，還赴猶他州、伊利諾州等美國中西部地區，將與美方機構及企業組織十餘場中美工商對接活動，並與美國企業、機構進行多層次、多領域座談交流。

大陸貿促會發言人楊帆表示，為積極落實兩國元首北京會晤達成的一系列重要共識，推進中美工商合作，應美中貿易全國委員會邀請，貿促會任鴻斌會長於七月底八月初率領大陸企業家代表團訪美。隨團廿二家重點行業領域大陸企業將與嘉吉、ＶＩＳＡ、三Ｍ等美國企業、機構開展多層次、多領域座談交流。

他說，此次代表團陣容充分體現中國大陸產業升級最新成果，既包括國軒高科、洲明科技等代表綠色轉型的「新三樣」骨幹企業，也匯聚了柔靈科技、火星人視野等聚焦前沿科技的「新新三樣」新銳力量，這些企業正以技術創新和開放姿態，成為中美經貿合作新亮點。

川習 陸企 訪美 習近平 貿促會 美中貿易 任鴻斌

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