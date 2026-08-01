美對陸經貿設限 何立峰通話貝森特「嚴正關切」

大陸國務院副總理何立峰七月卅日晚間與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾舉行視訊通話，中方就近期美對華經貿限制措施表達「嚴正關切」，美方則呼籲北京落實稀土出口、農產採購等經貿承諾。

大陸商務部網站消息，作為中美經貿中方牽頭人的何立峰，與美方牽頭人貝森特、葛里爾七月卅日晚間舉行視訊通話。這是雙方自今年五月美國總統訪問大陸並與大陸國家主席習近平舉行峰會以來的首次直接交流。

大陸商務部表示，雙方圍繞落實好中美兩國元首北京會晤重要共識，就「下一階段」中美雙方保持經貿關係穩定、拓展務實合作、「妥善解決彼此關切」，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。

大陸商務部指出，中方就近期美對華經貿限制措施表達「嚴正關切」。雙方同意在兩國元首戰略引領下，「進一步發揮好中美經貿磋商機制作用」，加強溝通、增信釋疑、拓展合作，推動中美經貿關係穩定向好，助力構建中美建設性戰略穩定關係。

貝森特在社交平台發文表示，他向何立峰強調美方「期待北京全面履行」促進稀土出口和採購美國農產品的承諾，雙方也討論如何落實貿易與投資委員會，確保在建構更平衡、公平與建設性的經濟關係中獲實際進展。

近期中方因為美國以強迫勞動為由課徵新的百分之十二點五關稅，以及展開產能過剩三○一調查、ＡＩ「蒸餾」調查、美國防部將部分大陸科研機構列入制裁清單、美國聯邦傳播委員會將外國電力逆變器和先進機器人設備列入覆蓋清單等方面向美方抗議，雙方發生多起經貿摩擦。另一方面，中方也指責美國介入南海問題、並反擊美國總統川普指責中方干預二○二○年大選。