經濟學人：北京試探華府 對美盟友軍事行動不斷升級

英國經濟學人七月卅日報導稱，去年十月南韓釜山「川習會」後不久，中國大陸開始試探美國盟友；今年三月隨著美國深陷美伊戰爭，中方升高行動；五月北京川習會後，中方行動再次升級，例如七月廿日中菲在南海仁愛礁（仁愛暗沙）近海發生的衝突。

澳洲國防部三月指稱，澳軍一架直升機同月在黃海的國際水域上空飛行，「執行聯合國安理會對北韓的制裁措施」時，被共軍直升機「不安全且不專業」地攔截；中國海軍一艘戰略核潛艦七月初在南海發射一枚彈道飛彈，飛越菲律賓上空後落入南太平洋；中國海軍一艘驅逐艦七月十九日和俄羅斯海軍一艘巡防艦，在日本「國境之南」的「沖之鳥」外海進行實彈射擊。

該報導稱，北京上述一連串行動皆有跡可循。中國對澳洲及日本施壓的力道雖拿捏得更謹慎，但依然明顯。

對中鷹派的澳洲前總理莫里森認為，中國海軍一艘戰略核潛艦七月初在南海發射一枚彈道飛彈，飛越菲律賓上空後落入南太平洋，當天澳洲和斐濟簽署「海洋和平聯盟」協議、北約（ＮＡＴＯ）盟邦開會，環太平洋軍演（ＲＩＭＰＡＣ）也在太平洋地區進行。

比利時智庫國際危機組織（ＩＣＧ）研究員黎依芯認為，北京是在測試華府會有多大反應，又會如何保護其區域盟友；尤其這段時間，美中關係有所改善，有亞洲國家的外交人員認為，中國賭美國總統川普不會破壞此一趨勢，因此不會要求中國別找美國盟友麻煩。

五月北京「川習會」，美方同意維持中方所稱的「建設性戰略穩定關係」，美國官員也很快採用此一外交新詞彙，卻未說明這對美方代表什麼意義。黎依芯主張，北京正藉由軍事行動，將這個詞彙詮釋為中國可擁有更大的勢力範圍。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥則主張，中國正試圖讓相關行動常態化，以向國際間表明，他們有能力傷害這些對其不友善的國家。

日本防衛省智庫防衛研究所研究員飯田將史認為，中國同時施壓美國盟友，部分反映出北京判斷華府在亞洲的影響力正減弱，注意力也因美伊戰爭而分散。飯田形容，從中國的角度來看，川普正「自掘墳墓」。