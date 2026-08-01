陸新建核電增八機組 投資人民幣1700億

大陸昨天一口氣批復核准新建四個核電項目，其中有兩個項目是新建核電廠，另兩個項目是在既有核電廠新增核電機組，四個項目總計八台機組，這是大陸今年首次批准新核電項目，總投資超過一千七百億人民幣（約八千億台幣）。

央視新聞聯播昨晚報導，昨天召開的大陸國務院常務會議決定核准遼寧莊河一期工程等四個核電項目，澎湃新聞進一步報導指，另外三個項目分別位於浙江、廣東與山東。

報導引述多方消息指，此次在國常會上獲批的新項目包括浙江金七門核電二期工程（三、四號機組），廣東太平嶺核電三期工程（五、六號機組），遼寧莊河核電一期工程（一、二號機組），山東萊陽核電一期工程（一、二號機組），共計八台新機組。

報導指，其中莊河、萊陽項目均為新的核電廠址；金七門是浙江第四個核電基地，建成後可為浙江省和長三角地區能源電力保供和綠色低碳轉型提供有力支撐。太平嶺核電三期工程位於廣東省惠州市惠東縣，新增機組是因應大灣區的迫切用電需求。金七門與太平嶺這兩項目也是升級後的「華龍一號二點○版」正式落地。

中國能源新聞網報導，除了萊陽項目採用「國和一號」機組，其餘三個項目均採用「華龍一號」技術路線，金七門與太平嶺均採用「華龍一號二點○版」堆型，單台額定容量一二○萬千瓦。

昨天的批復也是「十五五」（二○二六至二○三○年）時期首批獲得核准的核電機組。根據大陸國家能源局數據，「十四五」期間，大陸共核准四十六台核電機組。此次核准後，大陸在運和核准在建機組將達到一二○台，裝機容量一點三五億千瓦，總規模居世界第一。

報導指出，此前的二○二二年至二○二五年，大陸連續四年每年核准十台及以上核電機組。據此看，今年的新建核電項目繼續保持常態化審批節奏。

央視報導，大陸國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，會議還要求按照全球最高安全標準建設和運營核電機組，加強全鏈條全領域安全監管，務必確保核電安全萬無一失。

大陸持續擴大「風光水核」等綠電的非化石能源供給規模。大陸國家能源局近日指，今年前六個月，大陸煤電發電量為二點五萬億千瓦時，占總發電量的比重降至百分之四十九點七，半年發電量占比首次低於百分之五十。