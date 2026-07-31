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中國強化AI科技監管 危害國家產業安全可禁止出境

中央社／ 台北31日電

中國大陸今天公布「國務院關於出境入境管理的規定」，可能危害國家產業安全、技術安全的中國公民，可被禁止出境。

外媒先前曾報導，中國禁止具中國背景的人工智慧（AI）新創公司Manus兩名共同創辦人離境。

中新社今天報導，中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公布「國務院關於出境入境管理的規定」，自9月15日起施行。

根據新華社發布的新規全文，「中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全的，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境」。

根據規定，中國公民在境外從事違法犯罪活動，危害國家安全和利益，由中國國務院有關主管部門，或經駐外外交機構等核實後，回國後可能被禁止出境6個月至3年。

英國金融時報曾於3月報導，Manus執行長肖弘、首席科學家季逸超3月在北京被國家發改委約談，會後被告知由於監管審查不得離開中國，但可在境內自由移動。主管機關正在檢視臉書（Facebook）母公司Meta以20億美元（約新台幣640億元）收購Manus是否違反投資規定。

紐約時報3月報導，Manus由中國工程師創辦，後遷到新加坡。這家新創公司去年憑藉一款無需人工干預即可執行複雜任務的人工智慧應用在矽谷引發關注，中國政府正在採取措施阻止中國人工智慧高層主管將業務遷到海外。

中國官方4月宣布，禁止Meta收購Manus。中國官媒央視隔天發表評論指稱，中方禁止的就是企業「洗澡式出海」的不合規做法，指這一交易案將使Manus核心業務由中國境內向境外整體轉讓，在中國僅保留非核心業務。

科技 國務院 李強

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