解放軍建軍99周年…陸國防部招待會慶祝 防長董軍：堅決挫敗台獨

8月1日是解放軍建軍99周年，大陸國防部7月31日在人民大會堂舉辦招待會慶祝，防長董軍出席並致詞說，今年是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年，要強化政治建軍、加快先進戰鬥力建設。他並強調，要當好「祖國統一」的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和外來軍事干涉，履行好捍衛國家主權、安全、發展利益的神聖使命。

根據大陸國防部網站，招待會於17時30分許開始。董軍致詞說，今年是中國共產黨成立105周年、紅軍長征勝利90周年，也是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的關鍵一年。人民軍隊「堅定聽黨話、跟黨走」，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，「貫徹軍委主席負責制，強化政治建軍」。確保黨旗所指就是軍旗所向。

董軍表示，「我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，高質量推進國防和軍隊現代化，加快先進戰鬥力建設，全面礪練過硬本領。「枕戈待旦備實當下」。

他還說，當好祖國統一的穩固底牌，堅決挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀和外來軍事干涉，履行好捍衛國家主權、安全、發展利益的神聖使命。

這是董軍連續兩年點名「台獨」。去年他在建軍98周年招待會上說，「我們決不允許任何『台獨』分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外部武力干涉，為了祖國的完全統一，中國人民解放軍時刻準備著。」

董軍並指，中國軍隊願與各方志同道合的正義力量一道，「共同抵禦危害國際和地區和平穩定的倒行逆施」，攜手應對全球性安全挑戰，以實際行動踐行大國軍隊的責任擔當。

大陸國防部表示，中央軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位領導等出席招待會。出席招待會的還有中共中央、國務院有關部門，北京市負責人；軍隊離退休老幹部代表，部隊英模代表，軍隊全國人大代表、全國政協委員代表，「原國民黨起義人員」，各國駐華武官夫婦等中外嘉賓。