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菲律賓劃設民主礁領海基線 陸外交部：堅決反對

中央社／ 台北31日電
針對菲律賓在民主礁（Scarborough Shoal）劃設領海基線一事，中國外交部今天聲明堅決反對、絕不接受。路透社
針對菲律賓在民主礁（Scarborough Shoal）劃設領海基線一事，中國外交部今天聲明堅決反對、絕不接受。路透社

針對菲律賓在民主礁（Scarborough Shoal，中國稱「黃岩島」）劃設領海基線一事，中國外交部今天聲明堅決反對、絕不接受。

中國外交部聲明菲律賓此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反聯合國憲章、聯合國海洋法公約等國際法，是非法的、無效的。

聲明指出，菲律賓打著「聯合國海洋法公約」的旗號，推出「海洋區域法」，將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，並妄圖以國內立法形式固化非法的「南海仲裁案裁決」，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，是非法的、無效的。

聲明強調，中國對黃岩島和南沙群島的領土主權和海洋權益在任何情況下不受所謂「海洋區域法」的影響。

菲律賓向國際海洋法法庭提出的「南海仲裁案」，在中國缺席的情況下，仲裁庭2016年宣布仲裁結果，支持菲律賓的訴求，反駁中國對南海的「九段線」主張。

中國外交部在今天發表的聲明中指出，菲律賓單方面提起「南海仲裁案」，違反「約定必須遵守」、「禁止反言」等國際法基本原則，違反包括「聯合國海洋法公約」在內的國際法，違反中菲雙邊協議和「南海各方行為宣言」。

中國外交部聲明，所謂「裁決」非法、無效，沒有拘束力。中方不接受、不承認該「裁決」，反對且不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

中國外交部並警告，一段時間以來，菲律賓頻繁在黃岩島海域挑釁滋事並進行煽宣炒作，侵犯中國領土主權和海洋權益，推高海上緊張局勢，破壞南海和平穩定。中方要求菲方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不得在黃岩島採取任何侵權挑釁行動，否則中方都將予以堅決應對。

菲律賓 南沙群島 南海 黃岩島

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