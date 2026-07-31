陸駐日大使館建軍99周年招待會 吳江浩批日方違背政治共識

大陸駐日本大使館30日舉行慶祝建軍99周年招待會，大陸駐日大使吳江浩致辭時表示，當前中日關係面臨嚴重困難，日方言行違背雙方多次確認的政治共識，是導致目前局面的根源所在；大陸駐日本大使館國防武官陳永靖則強調，中國軍隊有信心、有能力挫敗一切外部勢力干涉，粉碎台獨分裂圖謀，實現祖國完全統一。

據大陸駐日大使館官網31日消息，這場招待會上，日本部分政要和官員，各國駐日武官，各界友好人士，華僑華人，中資機構及留學生代表等340多人參加。

吳江浩表示，當今世界變亂交織，和平與發展面臨嚴峻考驗。中國將堅定走和平發展道路，始終堅持站在歷史正確一邊，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推動構建人類命運共同體，為世界和平與發展注入更多穩定性確定性。

談到中日關係，吳江浩表示，中日互為重要鄰國。當前中日關係面臨嚴重困難，並不斷承受新的衝擊。日方言行違背雙方多次確認的政治共識，是導致目前局面的根源所在。日方應重信守諾，以實際行動維護中日四個政治文件確定的重大原則，以實際行動履行走和平發展道路的政策宣示。

大陸駐日本大使館國防武官陳永靖強調，中國軍隊正以習近平強軍思想為指引，全力打好建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，加快建設世界一流軍隊。台灣是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊有信心、有能力挫敗一切外部勢力干涉，粉碎台獨分裂圖謀，實現祖國完全統一。今年是東京審判開庭80周年。我們要以史為鑒，攜手維護戰後國際秩序，維護來之不易的和平局面。