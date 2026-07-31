為連任鋪路？中共五中全會「全面從嚴治黨」 分析推測背後目的

中共30日召開政治局會議，決定10月召開中共五中全會，明確規定「主要議程」是研究「推進全面從嚴治黨若干重大問題」。分析指出，「全面從嚴治黨」已經異化為維持忠誠的政治工具。

法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，中共政治局會議研究目前的經濟形勢和經濟工作，但最重要的是決定在今年10月召開五中全會，而五中全會的「主要議程」是：研究「持之以恆推進全面從嚴治黨若干問題」。

據指出，一些分析人士推測，五中全會把「全面從嚴治黨」作為主要議程，應該是在為明年中共21大，也就是為習近平在21大連任中共總書記鋪路。

分析指出，已落馬的中共中央政治局委員、前中央軍事委員會副主席張又俠，以及前中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌「嚴重違紀違法」的案件可能在五中全會前水落石出。

在任的中央政治局委員馬興瑞日前被定性，開除黨籍、開除公職處分（雙開），並移交法辦；另一位軍委副主席何衛東也被「雙開」。

然而張又俠、劉振立一案至今沒有處理，人大代表資格也沒有被取消。如果從五中全會的主要議程是「從嚴治黨」這一點來看，張又俠、劉振立兩人或許會被拿來「祭旗」。

中共政治局會議為五中全會研究「從嚴治黨」確定了基調。習近平執政逼近15年，反腐鬥爭從沒有鬆懈過。即使如此，五中全會還要把「全面從嚴治黨」作為主要議程。

其目的，中共政治局會議的解釋是「隨著世情國情黨情發生深刻變化，全面從嚴治黨也面臨許多新情況新問題」，因此要求「全黨必須從鞏固黨的執政地位」的高度，深刻認識全面從嚴治黨的重大意義。

分析指出，按此思路，「從嚴治黨」涉及的是鞏固中共權力的問題，但核心的問題應該是獨掌大權的黨領袖缺乏安全感，於是「反腐永遠在路上」。所以有分析人士認為，「全面從嚴治黨」已經異化為維持忠誠的政治工具。