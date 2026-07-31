將討論何議題？中共五中全會10月召開 學者預料聚焦反貪腐

中共中央政治局會議敲定中共五中全會將於10月在北京召開。學者認為，中共五中全會將聚焦在反貪腐等黨建議題上，人事如何增補也是觀察看點之一。

中共中央政治局30日會議決定10月召開中共第20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會），主要議程為，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南今天對中央社表示，中共中央政治局7月會議部署下半年經濟工作，從官方釋出訊息看起來，經濟問題仍較悲觀；「十五五規劃」綱要建議四中全會討論過，五中全會主要處理黨建議題，主軸不在經濟。

他表示，中共五中全會將聚焦在反貪腐、從嚴治黨等黨建議題上；另一個必須觀察的是人事增補狀況，尤其現在中共中央軍委會嚴重出缺，一般來說，中共六中全會是為換屆鋪路，倘若中共五中全會沒有增補人事，很有可能在將領出缺情況中度過明年中共建軍百年。

中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣對中央社指出，中共五中全會將專注於黨建議題，從「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」等用字來看，可預見將持續加大反貪腐力道；另一個重頭戲則為人事增補情況。

王國臣觀察，中共中央政治局30日會議內容未呈現北京對於部署下半年經濟工作的急迫性，更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策等方向均為延續先前基調，沒有太多加大刺激經濟新措施味道。

他認為，北京拋出系列措施「救經濟」的機率不高，原因在於今年中國經濟成長率目標為4.5%至5%，這個目標設定低於過往；中國今年第1季、第2季經濟成長率分別為5%、4.3%，下半年只要維持一定的增幅，全年目標可以達標；這也可以解釋為什麼中共中央政治局30日會議內容未呈現出救經濟急迫性。