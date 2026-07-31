大陸國台辦機構改組滿2個月...多局局長仍未公開亮相

大陸國台辦官網5月底公布機構改組，原有各局名稱多改為數字局，共有十二局。現在相關改組已經滿兩個月，不過目前還有好幾個局都沒有局長公開活動的消息，甚至可能仍懸缺。

據悉，曾在國台辦歷練多年、歷任多個職位的聯絡局局長楊毅，近期已經退休。聯絡局改稱「八局」後，局長一職尚未有對外公布接任人選。

經濟局長彭慶恩先前已經在今年2月升為國台辦副主任，不過仍兼任局長，經濟局改成「五局」後，對外未有新局長活動的足跡，主要仍為副局長涂雄出席各項經貿活動。

而新成立、負責台胞到大陸就學創業的「十局」，也暫未有公布局長，目前對外露面的僅為副局長呂慧，曾出席7月在北京、廣州舉辦的兩岸青年活動。

原先國台辦綜合局長是孫升亮，並兼任海協會祕書長，不過去年底就有福建地方政府消息顯示，孫升亮已使用「原」官員身分參加活動，目前國台辦綜合局（改組後稱二局）的局長也仍未向外披露。值得注意的還有法規局與投訴協調局整併成「九局」，目前亦沒有對外消息指出由誰擔任局長，僅知國台辦首席法律顧問、法規局局長張萬明5月底仍有對外活動。

沒有變動的部分，新聞局局更名四局，局長仍為陳斌華，與副局長朱鳳蓮同為發言人。原先港澳涉台事務局更名為六局，局長張晗，她也是三位現有的國台辦發言人之一。交流局改稱七局後，局長仍是李京文。而維持原名的人事局，局長陳先也未傳出有異動的消息。

至於原先的秘書局局長王冰，則至遲在4月前就已經轉任海協會駐澳門辦事處主任，由張文暉接任局長。機構改革後，秘書局改為「一局」。