陸委會諮委：隨融合演進 大陸與港澳在政治邏輯、社會控制上將漸趨同質化

陸委會日前舉行了第80次諮詢委員會議，陸委會指出，與會委員均認為，隨著融合的演進，陸港澳在政治邏輯、社會控制上都將漸趨同質化，未來我方勢必面臨相關法規配套重整修訂，建議相關主管機關宜預為準備。

陸委會共有諮詢委員25人，不定期召開會議。據陸委會公布的與會委員發言重點，此次諮委會議，討論議題為「從『融入』到『融入和服務』：『十五五』下的陸港澳經貿融合發展觀察」。

學者引言報告以中共「十五五」文本分析、比對為主軸，說明港澳角色從「受惠者」到「服務國家戰略的貢獻者」的演變過程。據指出，「十五五」港澳專章，香港部分首次寫入「大宗商品交易生態圈」、「高增值供應鏈服務中心」，強調協助企業「走出去」，並將北部都會區建設升級為國家戰略；在澳門部分，其「中葡平台」功能由商貿進階為金融，被賦予更高戰略權重，另提出深化琴澳一體化，由產業聯動擴展至教育協同。

而還有多位與會委員指出媒體指香港會否以其國際金融中心角色，為中國大陸科技產業吸納國際資金，同時配合其龐大的內需市場，強化中國大陸科技供應鏈的強度與韌性，令中國大陸科技實力更上一層樓，進而對國際地緣政治局勢帶來不同發展，甚值關注。

此外，有與會委員建議台灣投資人赴港投資前宜多關注整體情勢發展及風險，同時避免軍工產業項目。另有委員建議，港澳社會備受壓迫，但其公民力量依舊強韌，台灣或可思考如何在「積極管理」原則下兼顧國家安全，吸納相關人才，厚植台灣實力。

值得注意的是，與會委員均認為，隨著融合的演進，陸港澳在政治邏輯、社會控制上都將漸趨同質化，未來我方勢必面臨相關法規配套重整修訂，建議相關主管機關宜預為準備。此外，引言學者總結表示，「一國兩制」難有垂範台灣之功能，惟陸港澳融合樣板、融合過程的效益與風險，以及對於被融合者（港澳）疊加之要求，仍值警惕。