建軍99年前夕 習近平：深入反腐敗鬥爭 如期實現建軍百年奮鬥目標

近期有多位中共高階將領遭到清洗，包含中共中央軍委2位副主席以及3位委員，而共軍8月1日將是建軍99周年，中共總書記習近平30日下午強調，「十五五」時期，要高質量推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，推動基本實現國防和軍隊現代化取得決定性進展，為民族復興偉業提供堅強戰略支撐。

他並要求「要深入推進反腐敗鬥爭」，同時要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮。他也要求，加強無人智慧技術軍事應用，加強作戰能力體系集成，扎實推進練兵備戰，有效捍衛國家主權、安全、發展利益。

據新華社，中共中央政治局7月30日下午就「高質量推進國防和軍隊現代化」進行第二十七次集體學習。習近平在主持學習時強調，「十五五」時期，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹新時代強軍思想，強化政治引領，深化創新發展，高品質推進國防和軍隊現代化，如期實現建軍一百年奮鬥目標，「推動基本實現國防和軍隊現代化取得決定性進展」，為民族復興偉業「提供堅強戰略支撐」。

消息指，中共中央軍委戰略規劃辦公室孫正就高質量推進國防和軍隊現代化問題進行講解，提出工作建議。政治局成員進行討論。習近平在聽取講解和討論後發表重要講話。

習近平指出，中共十八大以來，黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局，把強軍興軍擺在黨和國家事業的突出位置，毫不動搖堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，鮮明提出黨在新時代的強軍目標，謀劃實施國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，「我軍現代化水準和實戰能力顯著提升，強軍事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」。

他強調，政治建軍是人民軍隊立軍之本，要堅持和加強黨對軍隊的絕對領導，全面落實新時代政治建軍方略，加強理論武裝，深化思想整風，打牢官兵聽黨話、跟黨走的思想根基，確保槍桿子永遠聽黨指揮。「要深入推進反腐敗鬥爭，健全重大項目監管體系，確保各項建設質量托底、能力托底、廉潔托底」。

習近平指出，要加強無人智慧技術軍事應用，深化網路資訊體系建設運用，逐步構建智慧化軍事體系。要加強作戰能力體系集成，搞好實戰化檢驗評估，扎實推進練兵備戰，有效捍衛國家主權、安全、發展利益。