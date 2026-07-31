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暗示統一？ 解放軍報：百年目標已到關鍵期 注意力集中未完成任務上

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍建軍99年前夕解放軍報刊文提及對台相關作為。圖為共軍東部戰區演練搶灘登陸的畫面。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）
共軍建軍99年前夕解放軍報刊文提及對台相關作為。圖為共軍東部戰區演練搶灘登陸的畫面。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

中共人民解放軍明天將迎建軍99年紀念日，循例大陸國防部7月31日晚間亦將舉辦招待會。而解放軍報今刊發多篇相關文章，其中「強軍論壇」專欄文章，意有所指地引述列寧說法提到，「慶祝偉大革命的紀念日，最好的辦法是把注意力集中在沒有完成的革命任務上」。強調「實現建軍一百年奮鬥目標到了關鍵期」；另一篇長文也提到，解放軍實戰化演訓「首次對台島實施合圍」。

這篇刊於3版的專欄文章指出，「軍旗所向，即是使命所至；戰鼓所鳴，必是衝鋒所向」。並引述列寧1921年紀念十月革命4周年時的說法稱，「慶祝偉大革命的紀念日，最好的辦法是把注意力集中在沒有完成的革命任務上」，文章進一步表示，「軍人的使命，硬核的詮釋是精武強能、向戰而行；軍旗的榮光，厚重的底色是拼搏奮進、強軍興軍」。

文章還提到，「此時此刻，戍邊官兵枕戈待旦、堅守戰位，以青春守望邊關安寧；大國戰艦劈波斬浪、巡弋深藍，以鐵壁築牢海上門戶；藍天衛士御風翱翔、傲視蒼穹，以壯志守護萬裡雲天」。文章強調，「矚望明天，實現建軍一百年奮鬥目標到了關鍵期。這是人民軍隊必須扛起的時代重任、必須交出的歷史答卷」

此外，今日解放軍報頭版轉二版還有一篇長文「向著建軍一百年奮鬥目標闊步前行—以習近平同志為核心的黨中央引領人民軍隊書寫強軍興軍新篇章」。文章提到多個「首次」，除其中包含實戰化聯合演訓「首次對台島實施合圍，首次在台島以東設置實戰射擊靶場」。文章強調，從邊防一線寸土不讓的忠誠堅守，到東海南海堅決有力的維權反制，再到「台島周邊多軍兵種力量一體聯動、精準協同的強力封控懾壓」，「廣大官兵發揚一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，敢於鬥爭、敢於勝利，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。

文章稱，「全軍堅決貫徹習主席決策指示，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快提高打贏能力，確保在黨和人民需要的時候拉得出、上得去、打得贏」。

此外針對反腐，該文也有多處著墨，強調了「堅決查處軍隊高層腐敗分子，有力清除了重大政治隱患，鞏固了人民軍隊純潔光榮」，文章更突出政治整訓，稱「我軍一度弱化的黨的領導得到加強，一度偏移的工作重心得到歸正，一度被認為剎不住的不正之風和腐敗現象得到遏制，一度惡化的政治生態得到扭轉」，聲稱共軍「在革命性鍛造中浴火重生、換羽新生」，為建軍100年目標「提供了更加堅強的政治保證」。

解放軍 統一 注意力

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