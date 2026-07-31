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AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸海警今日再到東部海域執法巡查。圖為大陸海警船隻。圖／取自大陸國安部微信
大陸海警今日再到東部海域執法巡查。圖為大陸海警船隻。圖／取自大陸國安部微信

在美國在台協會28日於臉書公布台美海巡艦艇同框照片後，據大陸海警局官網，大陸海警局發言人姜略表示，7月31日其海警秀山艦編隊在台灣東部海域「常態化執法巡查」，這是6月大陸海警首次單獨在東部海域的活動後，最新一次的相關宣布。

姜略稱，秀山艦編隊在「中國台灣島以東海域」「依法開常態化執法巡查」，姜略還表示，7月以來，秀山艦編隊持續加強相關海域管控，有力保障正常航行和作業秩序，「切實維護包括台灣同胞在內的中國民眾合法正當權益和生命財產安全」。

姜略重申，大陸海警「將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

此前在6月1日大陸海警宣布，其岱山艦在台灣島以東海域「開展執法巡查」，「這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動中國台灣島以東海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動」。

7月4日，姜略進一步表示，當天大陸海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，「繼續位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查」。當時官方就凸顯這一行動是「常態化執法巡查」。

除了海警方面的作為，台灣東部海域近期還面臨其他大陸相關部門的介入，包含6月10日，大陸交通運輸部「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動」宣告結束；6月16日至18日，大陸自然資源部在台灣島以東海域開展了海洋環境調查。7月17日至23日，大陸農業農村部中國水產科學研究院東海水產研究所，在台灣島以東海域開展了漁業資源調查。

此外，7月29日大陸海警局東海分局發言人朱安慶也表示當日福建海警位於金門附近海域依法開展「常態執法巡查」。公開資料顯示，這是2024年2月金門漁船案後，陸方開始實施的常態化作為，並在每月公布。

大陸海警 海巡 執法

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