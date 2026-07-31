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中美經貿高層通話 何立峰對美方近期限制措施表嚴正關切

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為美國財政部長貝森特（左）與大陸國務院副總理何立峰（右）去年5月在瑞士會談。（美聯社）
圖為美國財政部長貝森特（左）與大陸國務院副總理何立峰（右）去年5月在瑞士會談。（美聯社）

大陸國務院副總理何立峰30日晚間與美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾通話，陸方發布的通稿顯示，雙方進行了「坦誠、深入、富有建設性的交流」，何立峰並就美對大陸經貿限制措施表達嚴正關切。

據新華社，雙方分別以「中美經貿中方牽頭人」、「中美經貿美方牽頭人」名義通話，通話中，雙方圍繞落實好中美兩國元首北京會晤重要共識，「就下一階段中美雙方保持經貿關係穩定、拓展務實合作、妥善解決彼此關切，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流」。

期間，大陸方面就「近期美對華經貿限制措施」表達嚴正關切。

而雙方同意在兩國元首戰略引領下，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，加強溝通、增信釋疑、拓展合作，推動中美經貿關係穩定向好，助力構建中美建設性戰略穩定關係。

這是雙方4月40日晚間通話後，三個月來首度視訊通話。貝森特也有在5月中旬隨美國總統川普訪問北京。何立峰與貝森特已多次在倫敦、吉隆坡第三地進行經貿會談。

除了這次經貿高層通話，近期大陸與美國高層互動頗多。雙方外長也甫於菲律賓馬尼拉會晤，大陸的副外長馬朝旭也在近期訪美、美國聯邦調查局局長帕特爾則在近日到訪大陸。

何立峰 中美 經貿

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