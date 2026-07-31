新華社報導日自衛隊首次試射戰斧巡弋飛彈 中日關係進一步緊張？

新華社發自東京消息稱，據日本防衛省消息，日本自衛隊日前在太平洋首次進行美國「戰斧」巡弋飛彈試射。

在中國大陸自去年以來不斷譴責日本意圖復活軍國主義情況下，此一舉措可能引發中日之間的進一步緊張。官媒新華社的報導，意味大陸官方已獲知此一動向，但目前尚未對此一舉動進行評價。

據日本防衛省昨天發布的訊息稱，目前部署在美國的日本海自驅逐艦「鳥海號」於2026年7月29日在美國海軍的支援下，在太平洋進行了「戰斧」飛彈的實彈發射試驗。這項試驗證實了飛彈的發射能力，也檢驗了艦員的操作熟練度。

消息稱，「鳥海號」計劃於2026年9月左右返回日本。這次實彈測試顯示「戰斧」飛彈計畫取得了穩步進展，防衛省將繼續努力，爭取早日建立遠程防禦能力。

「鳥海號」是金剛級驅逐艦系列的第4艘艦，屬於重型「神盾」驅逐艦，設計概念源自美國海軍伯克級驅逐艦。而除了鳥海號，日本防衛省計畫讓另外7艘神盾艦，陸續完成可發射戰斧飛彈的改裝。