大陸海警於黃岩島領海及周邊執法巡查 秀解放軍機在空中護衛畫面

據大陸海警局昨深夜發布消息，7月30日，中國海警位中國黃岩島領海及週邊區域進行執法巡查。海警局並附上一則短影片展示執法情境，其中出現疑似解放軍殲16戰機畫面，它與海面上海警局的川山艦進行通話稱「我們共同守護黃岩」，似刻意凸顯黃岩島的不止海警的船艦，還有解放軍空軍在黃岩島上方空域盯梢。

海警局發布的消息說，自7月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及週邊區域執法巡查，依法依規採取喊話警告、攔阻管制、水砲噴射等必要措施驅離非法侵權滋擾船隻，進一步強化有關海域管控，堅決維護國家領土主權及海洋權益。

而其附上的短視頻中，呈現了7月23日菲律賓3012艦闖入黃岩島海域，而陸海警3302艦亦即「川山艦」隨即進行警告，並以水砲驅離的場景。隨後畫面即轉入正在空中飛行、應是殲16的解放軍機，它與川山艦通話稱，「海警川山艦你好，我是在你上方的空軍軍機，我們共同守護黃岩，祝順利。」而川山艦也回覆稱，「我們共同守護黃岩，祝平安。」