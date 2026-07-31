【專家之眼】從赴陸失聯到統戰爭議：政府為何說一半？

現代民主政治建立在人民知情權之上。在民主與教育普及的時代，政府應相信人民具備理性判斷能力，儘可能公開資訊，而不是隱匿部分事實，試圖引導民意走向。否則，便容易顛倒主人與公僕的角色。

近年來，兩岸交流議題經常伴隨政治攻防。無論支持或反對交流，政府都應以一致標準面對資訊公開，而非依政治需要選擇揭露或保留。

日前陸委會記者會談及台人赴陸失聯或遭拘留案件，外界關心的是：家屬究竟應公開更多資訊，引發社會關注；還是保持低調，較有利於當事人？然而，相關回應並未直接回答這個問題。

陸委會大官稱，如果屬於國安案件，「當他要抓你的時候，他就已經計畫周詳，就是要處理」，所以只要被定性為國安案件，「不管你怎麼做，結果我認為是一樣的」；至於一般民刑案件，大官則說很多人認為可以找到關係良好的政治人物協助，「在我們這邊就叫做關說」，但因此受騙的人也很多。

大官所言兼打藍紅，不愧綠營發言人。然而，人民關心問題，他其實沒有回答：國安案件「結果」一樣，民刑案件找人關說很多被騙，所以到底要不要公開？

首先該點出的是，在台灣民眾頻繁往來大陸前提下，刻意炒作少數案例，本身就有設定議題居心。或謂一位國人被查失聯也是大事，但類似待遇，在入境美國、柬埔寨，所在多有，賴政府付出多少關心，大家心知肚明。

其次，台人在陸司法案件，不管家屬怎麼做，結果都一樣嗎？可以分國安與一般案件來談：

一、大官以李明哲與富察案為例，稱被判有罪的結果一樣。然而，此說奇怪。因為以過去案例觀察，一旦案件進入司法程序，是否定罪或許未必因外界關注而改變，但低調溝通，仍可能影響刑度、執行方式、探視安排及後續返台時程等細節。將所有影響概括為「結果都一樣」，恐怕過於簡化。

以兩案來說，從李之後，相關案件所有被判者都被加了附加刑，且須執行完畢。至於富察案有沒因低調獲得比較好結果？顧及當事人，此處不談，只提醒一點：如果不好，家屬有很多機會可以公開案件細節。

二、大陸台商應是最熟悉大陸規則群體，他們長期行為應有相當參考性。海基會有「協處台商經貿糾紛案件處理統計表」，這是公開的關說管道之一。從歷年案件統計數據來看，案量最多前三名，是九十八、九十九與一○一年，至於案量最少年，除了扁政府時期，就是去年。案量多寡差距四倍以上。

換句話說，對多數台商而言，關說管道不是沒用，只是民進黨政府維繫的管道沒用而已。回到國人關心的是否應該公開案件細節問題，其實從綠營對兩岸態度，如果能講公開，他們早說了，所以答案應該很清楚。只是說法對綠營立場不利，他們就在記者會講一堆似是而非又言不及義的話。

另一個值得討論的是資訊揭露的一致性。最近有民進黨籍前農委會副主委可能成為中共統戰樣板傳聞，綠營兩位發言人都有回應。首先是陸委會大官稱前副主委是他大學同班同學，最近幾年偶爾會遇到。他不知道老同學現在從事什麼業務，李也從來沒跟他提過關於對岸或台商的事。

此說撇清的太乾淨到令人難以相信。畢竟都在同領域活動，陸委會又是主管單位，老同學見面完全不提相關業務，有違常情。

其次是黨部發言人稱，他不針對個案做評論。但該發言人對於想評論的個案，從來沒有避諱過。例如針對國民黨主席訪問中國大陸，他多次公開批評，指其相關行程與言論配合中共統戰；對於富察案，他也沒在顧忌家屬意願，長篇大論；甚至連之前沈伯洋父被指賺紅錢，他也可以說「是中國廠商賺走沈爸的錢」。但是他現在卻說不評論個案。

民主政治不該是執政黨替人民決定哪些資訊可以知道，而是盡可能完整提供資訊，讓人民自行判斷。資訊公開不代表沒有立場，而是對人民知情權的尊重；唯有資訊充分流通，民主監督才能真正發揮功能。否則，只要資訊揭露因政治立場而有所差異，再動聽的民主口號，也難免令人質疑。