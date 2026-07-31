藍委揭綠營幹部親屬在陸疑失蹤、涉案 質疑蓋牌 梁文傑反駁：七月初已掌握

國民黨立委謝龍介廿九日指出，有民進黨幹部親屬在大陸疑似失蹤、涉及刑事案件。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天回應，陸委會七月初就大概知道情況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，對於謝龍介質疑陸委會「蓋牌」，梁文傑表示，這與事實不符。

梁文傑昨天在例行記者會上就媒體提問此案時回應表示，陸委會依照管道了解案件大概的狀況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，陸委會尊重家屬的意願，「這個案子不管怎麼樣，我們是不會把家屬不願意說的事情，或是個人的隱私，向任何人透露。」

至於陸委會為何沒有主動介入，梁文傑表示，很多在大陸被拘留者的家屬會心生恐懼，因為對岸的司法制度跟台灣的司法制度是不一樣的。

梁文傑說，很多家屬會擔心，透過台灣政府來處理，反而可能讓「對面」加重處置，或採取其他迫害的動作。

梁文傑說，陸委會在實務上碰到很多家屬是不願由政府介入的，這些事情沒辦法強求，不能因為陸委會或政府想幫忙，最後反而害到家屬，或讓家屬抱怨政府越幫越忙。他表示，謝龍介委員說陸委會「蓋牌」，這個與事實不符。

陸委會廿九日公布自二○二四年至今年七月二十二日，國人赴陸失聯、遭留置盤查或被關押案件累計達四○二人。其中失聯一五四人、遭留置盤查三十二人，另有二一六人遭陸方關押。遭陸方關押者中，涉及詐騙案件一三四人、其他刑事案件五十八人、宗教案件二十三人，涉國安案件一人。

媒體提問，面對這些統計數字，陸委會除呼籲國人「沒事別去大陸」外，還有哪些積極的營救作為？梁文傑則澄清，陸委會並沒有叫國人「沒事別去大陸」。陸委會每次都是呼籲公務員，「沒事不要去，除非你是因公」。因為已發生不少公務員在大陸受到國安盤查的案例，包括檢察官、法官、移民署人員、警察及軍人等。

至於一般國人部分，陸委會是將赴陸旅遊警示調升為「橙色警戒」，但沒有要求國人不要前往柬埔寨，是否前往是由國人自行決定。