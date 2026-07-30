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大陸首次發布052D驅逐艦部署鷹擊20飛彈 強化遠端反艦打擊能力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸首次公開「鷹擊-20」飛彈從噸位較小的052D型驅逐艦上發射的畫面。（圖截取自央視）
大陸首次公開「鷹擊-20」飛彈從噸位較小的052D型驅逐艦上發射的畫面。（圖截取自央視）

大陸首次公開「鷹擊-20」飛彈從噸位較小的052D型驅逐艦上發射的畫面，代表具備遠端高超音速反艦打擊能力的海軍艦艇數量將大增。

大陸央視新聞28日發布解放軍「制勝」主題片畫面顯示，這枚高超音速飛彈從052D型驅逐艦前甲板的垂直發射系統中彈射升空，隨後發動機點火飛離。影片沒有展示目標交戰畫面。

彭博、美國「戰區」（The War Zone）報導，這是鷹擊-20首次從052D型驅逐艦上發射。先前這艘滿載排水量達大陸首次公開「鷹擊-20」飛彈從噸位較小的052D型驅逐艦上發射的畫面，代表具備遠端高超音速反艦打擊能力的海軍艦艇數量將大增。7500噸的軍艦，主要裝備「海紅旗-9」防空飛彈和「鷹擊-18」亞音速反艦飛彈等武器。

中共軍方去年12月公布的畫面顯示，鷹擊-20飛彈從萬噸級的055型驅逐艦無錫艦上發射。

目前尚不清楚鷹擊-20是否已與052D型驅逐艦完成實戰化整合。若將這款飛彈廣泛部署於052D型驅逐艦，將大幅擴充中共海軍具備遠端高超音速打擊能力的艦艇規模。

這不僅能顯著提升解放軍突破他國防空體系的能力，也將強化北京在整個西太平洋的「反介入或區域拒止」（Anti-Access/Area Denial）戰略威懾。

當前中共海軍僅有10艘055型驅逐艦在役，而服役的052D型驅逐艦數量已達35艘，且仍在持續建造。

鷹擊-20在去年9月的閱兵式上首度亮相。中共官方沒有公布這枚飛彈的規格，外界推測它的巡航速度超過6馬赫，末段攻擊速度可達9馬赫，射程超過1000公里。飛彈具備大範圍滑翔和機動變軌能力，飛行軌跡難以預測。

環球時報英文版報導，大陸軍事專家宋忠平指出，鷹擊-20已展現極高的標準化水準，未來將作為標配武器搭載在多型先進戰艦上，這將強化中共海軍對航母等大中型水面艦艇的打擊火力。

面對與美國等國在台海和南海的緊張態勢，北京正不斷提速海軍戰力建設。商業衛星照片顯示，今年已有兩款新型潛艇分別在江南造船廠和葫蘆島造船廠下水。

此外，「制勝」主題片還首次公開中共首艘電磁航艦福建艦彈射空警-600固定翼預警機的畫面。

央視引述試飛員楊勇介紹，空警-600彈射起飛時，需要在數秒內從零加速至數百公里時速，飛行員須在零點幾秒內迅速接桿操控。更困難的是精準著艦，由於預警機機身阻力較大，極易受到氣流干擾。

他透露，在20多天的艦載機飛行訓練期間，他「先後親歷戰友重傷、犧牲，部隊沒有一人退縮」。

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