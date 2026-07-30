去年見日本官員「手插口袋」惹議 傳劉勁松任大陸駐澳洲大使

7月以來，大陸航空公司恢復、新增4條兩岸直航航線，大陸國台辦29日稱最高載客率達97%，並再度要求台灣方面取消兩岸直航的「不合理限制」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日回應，現在不是只有兩岸航空的需求高，台灣前往日本、韓國、泰國及越南等地的全面需求也都非常高，「每一條航線現在幾乎都是供不應求」。

2026-07-30 19:14