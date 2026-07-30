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去年見日本官員「手插口袋」惹議 傳劉勁松任大陸駐澳洲大使

中央社／ 台北30日電
2025年11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）結束與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）的會談，劉勁松雙手插在口袋裡，臉無表情地看著金井離去。資料照。路透
2025年11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）結束與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）的會談，劉勁松雙手插在口袋裡，臉無表情地看著金井離去。資料照。路透

澳洲媒體報導，前中國外交部亞洲司司長劉勁松可能接任中國駐澳洲大使。因日本首相高市早苗「台灣有事」論，劉勁松去年在與日本外交官員互動時手插口袋，這一幕曾引起議論。

中國駐澳洲大使館官網公布，大使館當地時間28日舉辦中國駐澳洲大使肖千離任招待會。61歲的肖千自2022年1月開始擔任中國駐澳洲大使。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）日前引述外交消息人士報導，下一任中國駐澳洲大使預計是劉勁松。

中國外交部官網最新訊息顯示，劉勁松已不擔任亞洲司司長，這一職務已由前中國駐蒙古大使沈敏娟出任。

2025年11月，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在北京與時任中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。對於日本首相高市早苗此前的「台灣有事」論，劉勁松要求撤回，金井正彰予以拒絕，雙方展開交鋒。劉勁松與金井正彰互動時手插口袋的照片傳出後引起外界議論。

澳洲 日本 中國 外交官 大使館

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