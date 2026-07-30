聽新聞
0:00 / 0:00
去年見日本官員「手插口袋」惹議 傳劉勁松任大陸駐澳洲大使
澳洲媒體報導，前中國外交部亞洲司司長劉勁松可能接任中國駐澳洲大使。因日本首相高市早苗「台灣有事」論，劉勁松去年在與日本外交官員互動時手插口袋，這一幕曾引起議論。
中國駐澳洲大使館官網公布，大使館當地時間28日舉辦中國駐澳洲大使肖千離任招待會。61歲的肖千自2022年1月開始擔任中國駐澳洲大使。
澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）日前引述外交消息人士報導，下一任中國駐澳洲大使預計是劉勁松。
中國外交部官網最新訊息顯示，劉勁松已不擔任亞洲司司長，這一職務已由前中國駐蒙古大使沈敏娟出任。
2025年11月，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在北京與時任中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。對於日本首相高市早苗此前的「台灣有事」論，劉勁松要求撤回，金井正彰予以拒絕，雙方展開交鋒。劉勁松與金井正彰互動時手插口袋的照片傳出後引起外界議論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。