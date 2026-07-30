「台灣有事」漣漪！中日關係惡化 日本記者於陸採訪遭公安嚴格監督

中日關係惡化之際，多名駐中國日本記者表示，今年以來受到公安更嚴格監督，被要求嚴格遵守向受訪者出示記者證的規定，部分以往可採訪的大型活動未獲採訪資格，整體採訪環境明顯收緊。

自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」說以來，中日關係持續惡化，連帶影響日本記者在中國的採訪環境。

一名駐中國的日本記者對中央社透露，今年開始採訪變得困難，被公安要求採訪時必須時刻佩戴記者證；在接觸受訪者時，要先出示記者證，充分讓對方知道是哪家日本媒體，取得受訪者同意後才能進行訪問。

他指出，出示記者證的法規一直存在，但以前不會有公安嚴格監督。今年以來則有多家日本媒體的當地負責人遇過公安上門詢問是否按照上述標準採訪。與以往不同的是，之前上門的大多是當地新聞辦公室等政府機構，在去年11月之後才開始有公安等執法機構上門。

根據2008年起實施的「中華人民共和國外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例」第17條規定，外國記者在中國境內採訪，需徵得被採訪單位和個人的同意。外國記者採訪時應當攜帶並出示外國常駐記者證或者短期採訪記者簽證。

這名日本記者表示，為了自己的安全，他會嚴格執行出示記者證並自我介紹的步驟，甚至記錄存證。他感覺，「他們一直想找我們做錯的地方」，使他必須「證明自己有做好」，這也是以前不曾有過的。

在中國，外國媒體要隨機找路人接受訪問本就不容易，在執行出示記者證等嚴肅動作後，被拒訪的機率就更高了，「採訪的難度高一點，這個是絕對的」。部分情況下，公安也會直接找到受訪者，給他們壓力，使他們不敢再次接受外媒訪問。

此外，在中國採訪大型活動，通常需要事先報名，經主辦單位審核資格後才能拿到採訪證。這名記者透露，今年連大型藝文活動採訪申請都受阻，且「大部分主流日媒都沒有拿到採訪證，先前（這項活動）是可以的」。

另一名日本記者透露，當地新聞辦當初還熱情邀請他們報名這場藝文活動，最後沒有拿到採訪資格，他們也感到困惑。兩名記者皆表示主辦單位或新聞辦沒有給出理由。

部分活動則會「彈性調整」，例如5月在蘇州召開的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，只有少數日本媒體的英文記者獲得採訪資格，其他記者未拿到採訪證。7月剛舉行的人工智能大會，有部分主流日本媒體記者無法獲得採訪資格，原因同樣不明。

這名記者還透露，政府、國企或國立大學相關人士的訪問邀約，「今年一次也沒有成功」。他今年早些時候曾與一間大學溝通採訪事宜，但在爆發日本自衛官持刀闖入中國大使館的事件後，對方迅速拒絕受訪。

據透露，眾多日媒認為，在高市早苗發表「台灣有事」說以後，中國的採訪環境確實變得更加嚴格了。