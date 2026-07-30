國台辦稱兩岸航線載客率達97% 梁文傑：台灣飛各國航線都供不應求

7月以來，大陸航空公司恢復、新增4條兩岸直航航線，大陸國台辦29日稱最高載客率達97%，並再度要求台灣方面取消兩岸直航的「不合理限制」。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日回應，現在不是只有兩岸航空的需求高，台灣前往日本、韓國、泰國及越南等地的全面需求也都非常高，「每一條航線現在幾乎都是供不應求」。

陸委會30日下午舉行例行記者會。有記者提問，兩岸直航的需求真的這高嗎？陸委會如何回應國台辦要求取消不合理限制？

梁文傑表示，「現在不是兩岸航空的需求高，而是全面的」，台灣前往世界各國，包括日本、韓國、泰國及越南等地的需求都非常高，所以現在幾乎每一條航線都是供不應求。

梁文傑指出，目前台灣獲配的兩岸航權是每周211班，陸方則是每周209班，但台灣航空公司目前只有飛114班，還有97班沒有使用。

他表示，長榮、華航等航空公司會自行考量經營成本，以及飛哪些航線比較有利可圖，「這些由航空公司自己去決定」。

梁文傑說，陸委會的工作是進行總體政策規畫跟建議，至於每一條航線、每一家航空公司是否選擇去飛，還是按照各家航空公司自己對市場的觀察與判斷，以及自身載客能力決定。

有媒體追問，中華航空預計自10月28日起恢復桃園直飛重慶航線，這個是否需要陸委會同意？

梁文傑表示，只要在航權數量之內，航空公司可以自行決定要飛哪一條航線，或要不要飛，「我們陸委會不會去介入每一條航線的申請」。

至於華航恢復桃園至重慶航線，梁文傑說，陸委會不會參與個別航線的准駁。