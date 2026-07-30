近年國人赴陸失聯、遭拘共402人 當中134人涉詐騙案被拘

陸委會昨天公布自2024年至今年7月22日，國人赴陸失聯、遭留置盤查或被關押案件累計達402人。其中失聯154人、遭留置盤查32人，另有216人遭陸方關押。遭陸方關押者中，涉及詐騙案件134人、其他刑事案件58人、宗教案件23人，涉國安案件1人。

陸委會今天下午舉行例行記者會。有記者提問，面對多起國人在大陸遭拘留、失聯或失蹤案件，除了公布統計數字、呼籲國人「沒事別去大陸」外，陸委會還有哪些更實際、積極的營救作為？

陸委會副主委兼發言人梁文傑澄清，陸委會並沒有叫國人「沒事別去大陸」。他表示，自己每次在記者會上所講的對象都是公務員，因為已發生不少公務員在大陸受到國安盤查的案例，包括檢察官、法官、移民署人員、警察及軍人等。

梁文傑說，陸委會每次都是呼籲公務員，「沒事不要去，除非你是因公」。至於一般國人的部分，陸委會是將赴陸旅遊警示調升為「橙色警戒」。他舉例，外交部對柬埔寨同樣也是發布橙色警戒，但並沒有要求國人不要前往柬埔寨，是否前往是由國人自行決定的。

梁文傑表示，目前兩岸的現狀，是對方堅持要有一個政治前提。這個前提眾所周知，就是要求台灣承認所謂「九二共識」、台灣是中國的一部分，以及北京是中國的唯一合法政府，「這個是我們不可能去承認的」。

他指出，因為大陸方面要求這項前提，所以對於很多過去雙方已經既有的協議，他們現在都拒不執行。「在我們看來，這並不是我們的問題。」

梁文傑說，在這種情況下，國人前往大陸如果發生狀況的話，陸委會還是會積極的協助，「但畢竟還要對方政府配合才行」。

他表示，就算過去兩岸協議還有在執行時，也有不少家屬會心生恐懼，認為必須找到在台灣這邊「有辦法的人」，或跟大陸方面交情特別好的政治人物協助，因此也有很多人被騙。

梁文傑強調，「現在的狀況對陸委會跟海基會來講，我們是盡量的做到協助，但是真正問題的根源，還是對岸堅持這個政治前提，然後不履行雙方過去既有的協議。」