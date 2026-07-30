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中共中央開黨外人士座談會 習近平強調下半年挖掘內需潛力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記習近平。圖／新華社檔案照
中共中央總書記習近平。圖／新華社檔案照

中共中央上周五（7月24日）在中南海召開黨外人士座談會。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，下半年，要增強宏觀政策效能，重點做好挖掘內需潛力、推動科技創新和產業創新深度融合、全面深化改革、擴大高水平對外開放、有力有效保障和改善民生、持續化解重點領域風險等工作。

新華社30日報導，習近平指出，當前中國經濟運行面臨一些困難挑戰，要堅定信心、攻堅克難，推動高質量發展行穩致遠。

他強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅持深化改革開放，加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現「十五五」良好開局。

他指出，下半年，要增強宏觀政策效能，重點做好挖掘內需潛力、推動科技創新和產業創新深度融合、全面深化改革、擴大高水平對外開放、有力有效保障和改善民生、持續化解重點領域風險等工作。

習近平對各民主黨派、全國工商聯和無黨派人士提出兩點希望。一是統一思想認識，凝聚廣泛共識。深刻理解把握中共中央關於當前經濟形勢的分析判斷和經濟工作的指導思想、大政方針、重要部署，多做宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、凝聚共識的工作，匯聚起團結奮鬥的強大正能量。二是立足自身優勢，推動高質量發展。結合履職選準調研題目，統籌用好各類資源和專業智庫，提出更多具有前瞻性、操作性的意見建議。全國工商聯要引導民營經濟人士堅守主業、做強實業，堅定不移走高質量發展之路。

習近平 中共 攻堅

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