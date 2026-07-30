林雪峰違反滲透法判刑4年定讞 梁文傑：對未來類似案件會有重大影響

曾代表國民黨選嘉義市議員的林雪峰，被依反滲透法等罪判刑4年定讞。陸委會副主委梁文傑30日表示，近年來一直有人說，中共不是境外敵對勢力，但是法院現在有明確判決，而且受到最高法院肯認，對未來相關法院在處理類似案件會有重大影響。

曾代表國民黨參選嘉義市西區議員落敗、現任國民黨嘉縣黨代表的林雪峰，被控2024年總統大選期間接受中國浙江省台州市台辦官員指示及資助，招攬嘉義縣村里長等人赴中國旅遊，並利用餐敘宣揚支持特定總統候選人，涉嫌介入我國選舉。最高法院昨天駁回上訴，依違反反滲透法及總統副總統選舉罷免法罪，判處徒刑4年、褫奪公權3年，追徵沒收犯罪所得9600元定讞。

梁文傑今天表示，這個案子的判決有一些很有意義的地方。該案是用「反滲透法」來判刑，也就是說要受境外敵對勢力或是境外敵對勢力所派遣之人或是組織，受他的指示，然後做一些行為。過去，法院在判定什麼叫「境外敵對勢力」的時候常常會非常混淆。

梁文傑念出這次一審地方法院的文件，當中寫道「兩岸自38年分治以來，期間曾經歷八二三炮戰，嗣兩岸局面雖一度穩定，臺海和平，然敵對關係始終並未解除。中共官方一直宣稱不放棄對臺灣使用武力等語，近年來更頻繁出動軍機、軍艦擾台，甚至在臺灣周遭進行軍事演習，以武力恫嚇臺灣。」

文中還寫道，「依上開說明，中共政府顯屬主張採取非和平手段危害我國主權並與我國武力對峙之國家、政治實體或團體，構成反滲透法第2條第1款所規定之境外敵對勢力。至臺州市臺辦為該境外敵對勢力之所屬組織，為滲透來源」。

梁文傑認為，這個定義一旦清楚之後，其他相關法律爭點就比較好解決。這個案子從一審判決有罪，二審判決有罪到最高法院定讞。他也提到，近年來一直有人說，中共不是境外敵對勢力，但是法院現在有明確的判決，而且受到最高法院的肯認，對未來相關法院在處理類似案件會有重大影響。