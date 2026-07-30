川習會降溫？共機擾台次數降至3年新低 陸國防部：自有安排

港媒披露，今年上半年，大陸解放軍戰機擾台架次降至3年來的最低水準，與今年美中關係改善、兩國高層密集互動有關。大陸國防部發言人蔣斌今天回應稱，解放軍在相關海空域活動，什麼時間、怎麼組織都「自有安排」。

大陸國防部30日下午召開例行記者會，蔣斌表示，「台灣是中國的一部分」，解放軍在相關海空域活動天經地義，什麼時間、怎麼組織都「自有安排」。

香港南華早報日前報導，2025年，台灣空中壓力達到頂峰，全年共有5461架次解放軍機在台灣周邊出動，超越海峽中線的戰機次數也達到最高的3782架次。

不過，今年前6個月的擾台解放軍機數量大幅減少至1334架次，不到去年前半年2762架次的一半。今年上半年有810架次飛過海峽中線，也不到2025年上半年1984架次的一半。今年上半年，有38天未發現解放軍機，遠多於去年上半年的6天和下半年的8天。