快訊

校安通報逾百次無效！惡霸生毆打同學、破壞公物 老師阻止還挨告

泰山出售「金雞母」全家股權爆內線交易 約談11被告、4證人

聽新聞
0:00 / 0:00

謝龍介揭綠營幹部親屬在陸涉案 梁文傑：7月初已掌握、沒有「蓋牌」

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會副主委兼發言人梁文傑30日下午主持陸委會例行記者會。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委兼發言人梁文傑30日下午主持陸委會例行記者會。記者張鈺琪／攝影

針對國民黨立委謝龍介昨（29）日指出，有民進黨幹部親屬在大陸疑似失蹤、涉及刑事案件。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日回應，陸委會7月初就大概知道情況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，但陸委會會持續關注案件並尊重家屬意願，不會對外透露家屬不願公開的事情或個人隱私。對於謝龍介質疑陸委會「蓋牌」，梁文傑表示，這與事實不符。

陸委會30日下午舉行例行記者會。本報記者提問，謝龍介29日在立法院內政委員會質詢時指出，有民進黨幹部親屬在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪，陸委會目前對個案的掌握進度為何，以及是否已確認當事人狀況？

梁文傑表示，「這個案子我們在7月初就大概知道情況」，陸委會也依照管道了解案件大概的狀況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，所以從陸委會的角度來講，就是尊重家屬的意願，但還是會持續關注這個案子。

對於謝龍介表示，已就此案發文給陸委會，但陸委會尚未回文，僅以電話告知「家屬希望低調」，並於質詢時質疑陸委會是否想「蓋牌」不願意公布，梁文傑回應，謝龍介委員前2天特別發了一個公函給陸委會，指名道姓詢問是否有這個案件。

梁文傑說，陸委會過去從來沒有遇過立法委員在不是家屬的情況下，特別發文來問個案。「這個案子不管怎麼樣，我們是不會把家屬不願意說的事情，或是個人的隱私，向任何人透露。」

他表示，謝龍介委員說陸委會「蓋牌」，這個與事實不符。陸委會的原則就是尊重家屬意願，很多家屬認為可以用自己的方法或其他方式處理，陸委會都尊重。

有媒體追問，有報導指當事人是台南市某議員的姊姊，相關消息是否屬實？另有傳言稱，當事人被關押在深圳監獄，家屬能否前往探視？梁文傑僅表示，陸委會沒有辦法透露個資，「我只能夠說，案子我們大概是了解的，我們還是尊重家屬的意願」。

至於陸委會為何沒有主動介入，梁文傑表示，很多在大陸被拘留者的家屬會心生恐懼，因為對岸的司法制度跟台灣的司法制度是不一樣的。很多家屬會擔心，透過台灣政府來處理，反而可能讓「對面」加重處置，或採取其他迫害的動作。

梁文傑說，陸委會在實務上碰到很多家屬是不願由政府介入的，這些事情沒辦法強求，所以目前的原則就是尊重家屬意願。不能因為陸委會或政府想幫忙，最後反而害到家屬，或讓家屬抱怨政府越幫越忙，「政府是不會去做這樣的事情的」。

國民黨立委謝龍介29日在立法院內政委員會質詢。記者張鈺琪／攝影
國民黨立委謝龍介29日在立法院內政委員會質詢。記者張鈺琪／攝影

謝龍介 梁文傑 幹部 陸委會 民進黨

延伸閱讀

姊疑在陸涉不法被逮 綠中執委稱失聯多年

兩岸交流卡關…小貓熊來台 上海訪團被封殺

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

【重磅快評】人民已用腳丈量大陸 別再拿失聯恐嚇他們

相關新聞

謝龍介揭綠營幹部親屬在陸涉案 梁文傑：7月初已掌握、沒有「蓋牌」

針對國民黨立委謝龍介昨（29）日指出，有民進黨幹部親屬在大陸疑似失蹤、涉及刑事案件。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日回應，陸委會7月初就大概知道情況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，但陸委會會持續關注案件並尊重家屬意願，不會對外透露家屬不願公開的事情或個人隱私。對於謝龍介質疑陸委會「蓋牌」，梁文傑表示，這與事實不符。

中共二十屆五中全會訂10月召開 研究推進全面從嚴治黨等議題

據央視新聞報導，中共中央政治局30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議。主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。會議分析研究當前經濟情勢，部署下半年經濟工作。

「不要以為自己很基層」陸委會再揭赴陸遭盤問案例 公務員遭帶離住處盤問3次

陸委會本周公布在有公務人員赴陸遭盤問。陸委會副主委梁文傑30日表示，有內政部下屬的三級機關基層公務員6月赴福建期間，遭中共國安單位帶離住處盤問3次，累計約6至7小時，過程包括查驗手機、詢問工作內容等。

共艦在沖之鳥海域射擊 陸國防部：日方「指礁為島」站不住腳

日本防衛省統合幕僚監部指出，中俄海軍四艘艦艇19日在沖之鳥礁西南海域航行期間，其中1艘解放軍艦在日本專屬經濟區（EEZ）內進行射擊訓練，就此向中方提出交涉。大陸國防部發言人蔣斌今天表示，中俄兩軍聯合巡航海域是公海，日方「指礁為島」，並以此主張專屬經濟區和大陸架，根本站不住腳。

川習會降溫？共機擾台次數降至3年新低 陸國防部：自有安排

港媒披露，今年上半年，大陸解放軍戰機擾台架次降至3年來的最低水準，與今年美中關係改善、兩國高層密集互動有關。大陸國防部發言人蔣斌今天回應稱，解放軍在相關海空域活動，什麼時間、怎麼組織都「自有安排」。

陸委會封殺上海訪團？梁文傑：不需要負責統戰工作的人來台

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，北市府提及，原本上海也將派代表訪團來台參與，可惜被陸委會封殺。陸委會副主委梁文傑今說明，考量對岸對我方種種打壓手法，原本台北市政府提出的18個人中，同意其中13個人，但是台北市政府後來就沒有再申請。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。