謝龍介揭綠營幹部親屬在陸涉案 梁文傑：7月初已掌握、沒有「蓋牌」

針對國民黨立委謝龍介昨（29）日指出，有民進黨幹部親屬在大陸疑似失蹤、涉及刑事案件。陸委會副主委兼發言人梁文傑30日回應，陸委會7月初就大概知道情況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，但陸委會會持續關注案件並尊重家屬意願，不會對外透露家屬不願公開的事情或個人隱私。對於謝龍介質疑陸委會「蓋牌」，梁文傑表示，這與事實不符。

陸委會30日下午舉行例行記者會。本報記者提問，謝龍介29日在立法院內政委員會質詢時指出，有民進黨幹部親屬在大陸疑似失蹤、涉及刑事犯罪，陸委會目前對個案的掌握進度為何，以及是否已確認當事人狀況？

梁文傑表示，「這個案子我們在7月初就大概知道情況」，陸委會也依照管道了解案件大概的狀況，但家屬並沒有向海基會或陸委會陳情，所以從陸委會的角度來講，就是尊重家屬的意願，但還是會持續關注這個案子。

對於謝龍介表示，已就此案發文給陸委會，但陸委會尚未回文，僅以電話告知「家屬希望低調」，並於質詢時質疑陸委會是否想「蓋牌」不願意公布，梁文傑回應，謝龍介委員前2天特別發了一個公函給陸委會，指名道姓詢問是否有這個案件。

梁文傑說，陸委會過去從來沒有遇過立法委員在不是家屬的情況下，特別發文來問個案。「這個案子不管怎麼樣，我們是不會把家屬不願意說的事情，或是個人的隱私，向任何人透露。」

他表示，謝龍介委員說陸委會「蓋牌」，這個與事實不符。陸委會的原則就是尊重家屬意願，很多家屬認為可以用自己的方法或其他方式處理，陸委會都尊重。

有媒體追問，有報導指當事人是台南市某議員的姊姊，相關消息是否屬實？另有傳言稱，當事人被關押在深圳監獄，家屬能否前往探視？梁文傑僅表示，陸委會沒有辦法透露個資，「我只能夠說，案子我們大概是了解的，我們還是尊重家屬的意願」。

至於陸委會為何沒有主動介入，梁文傑表示，很多在大陸被拘留者的家屬會心生恐懼，因為對岸的司法制度跟台灣的司法制度是不一樣的。很多家屬會擔心，透過台灣政府來處理，反而可能讓「對面」加重處置，或採取其他迫害的動作。

梁文傑說，陸委會在實務上碰到很多家屬是不願由政府介入的，這些事情沒辦法強求，所以目前的原則就是尊重家屬意願。不能因為陸委會或政府想幫忙，最後反而害到家屬，或讓家屬抱怨政府越幫越忙，「政府是不會去做這樣的事情的」。