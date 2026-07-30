共艦在沖之鳥海域射擊 陸國防部：日方「指礁為島」站不住腳

日本防衛省統合幕僚監部指出，中俄海軍四艘艦艇19日在沖之鳥礁西南海域航行期間，其中1艘解放軍艦在日本專屬經濟區（EEZ）內進行射擊訓練，就此向中方提出交涉。大陸國防部發言人蔣斌今天表示，中俄兩軍聯合巡航海域是公海，日方「指礁為島」，並以此主張專屬經濟區和大陸架，根本站不住腳。

蔣斌30日下午在例行記者會上表示，中俄兩軍聯合巡航海域是公海，不是日方所謂的專屬經濟區。眾所周知，「沖之鳥礁」面積不足10平方公尺、靠人工加固才勉強露出海面，且無法維持人類生存，完全不符合《聯合國海洋法公約》關於島嶼的界定。

蔣斌說，日方罔顧事實「指礁為島」，並以此主張專屬經濟區和大陸架，根本站不住腳。中俄有關行動符合國際法和國際慣例，日方無權說三道四，煽宣炒作只會適得其反。

這是日本首次確認並對外公布中共軍艦在日本自稱的EEZ內舉行射擊練習，日本也通過外交管道向中方提出交涉，不過此前也已遭大陸外交部「堅決駁回」，並指沖之鳥是岩礁而不是島嶼，日方以沖之鳥礁主張「專屬經濟區」（EEZ），違反國際法。

另外，中菲近期在仁愛礁、黃岩島海域多次爆發衝突，同時間，菲律賓與美國、日本在南海完成了新一輪海上聯合演習。對此，蔣斌表示，「有關國家的防務安全合作不應針對第三方，不得損害地區和平穩定」。

他並稱，「黃岩島是中國固有領土」，菲律賓領土範圍由一系列國際條約確定，黃岩島在其領土範圍之外。無論菲方搞什麼小動作、拉誰站台，都改變不了這一客觀事實，非法圖謀也不可能得逞。

蔣斌強調，中國軍隊保持高度戒備，堅決反制任何侵權挑釁行徑，以實際行動捍衛國家領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。