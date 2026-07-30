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陸委會封殺上海訪團？梁文傑：不需要負責統戰工作的人來台

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動。(記者林麗玉／攝影)
市長蔣萬安一早也公布兩隻小貓熊名字為樂樂、甜甜，並且與小貓熊樂樂可愛互動。(記者林麗玉／攝影)

台北上海雙城論壇促成的小貓熊動物交流，北市府提及，原本上海也將派代表訪團來台參與，可惜被陸委會封殺。陸委會副主委梁文傑今說明，考量對岸對我方種種打壓手法，原本台北市政府提出的18個人中，同意其中13個人，但是台北市政府後來就沒有再申請。

兩隻小貓熊昨天亮相，台北市副市長林奕華表示，這次北市府邀請上海市台辦主任金梅等人，除了小貓熊交流，還要談今年雙城論壇籌辦事宜，6月17日就送公文給陸委會，但陸委會口頭直接回覆，且不只一人接到電話，稱「都不會同意」金梅等人來台，三位處長、副處長，也只能來二人。

林奕華說，陸委會第一關擋住申請，市府後來才中止申請；陸委會稱北市未申請，她建議陸委會檢查一下，市府是否有送公文。

梁文傑今天在例行記者會上說明，原本台北市政府說對岸要來的總共有18個人，包括台辦正副主任、上海官方媒體、上海市副秘書長，還有水務局、交通委員會、綠化管理局、動物園等各個局處。

他表示，如果純粹是動物園之間的交流，就讓動物園、綠化管理局等專業單位來處理，但是台辦主任、副主任、上海媒體和上海市副秘書長，陸委會認為以現在的狀況，以及對岸對我們的種種打壓手法，認為不宜。所以跟台北市政府溝通，18個人裡面，同意13個人。

梁文傑續指，陸委會同意13個人，但是台北市政府後來就沒有再申請。如果是純粹動物園的交流，那就負責相關業務的局處來交換意見和經驗就夠了，不需要負責統戰工作的人來，「台北市政府顯然不太滿意，所以他們後來就沒有申請」。

至於今年會在台北召開的雙城論壇將如何評估，梁文傑表示，現在才七月，講雙城論壇還早，台北市政府也沒有來提過，還是會看兩岸的氣氛以及對岸的作為。

陸委會 梁文傑 上海 統戰 小貓熊

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