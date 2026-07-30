翁曉玲提案刪光陸委會媒宣費 梁文傑：若全遭刪除也只能靠嘴巴

國民黨立委翁曉玲提案全數刪除陸委會編列的1295萬元媒體宣導預算，還稱「梁文傑一張嘴勝過千萬媒宣費」，陸委會副主委梁文傑今表示，陸委會是用很少的預算在面對很龐大的一部對台統戰機器，若全遭刪除也只能靠嘴巴，並指「翁曉玲委員也很看得起我」。

針對翁曉玲提案刪除陸委會媒體宣傳費1295萬元，並稱「只要梁文傑一張嘴就夠了」，引發雙方數度隔空交鋒。梁文傑指「要幫老共刪我們的預算隨便你」；翁曉玲今天稍早表示，立委職責就是嚴審預算，更何況有非常多民眾認為，她刪掉陸委會媒宣費做得很好。

針對媒體關切，梁文傑今天在例行記者會上先是笑而不答，接著再次強調，中共對台的各種經費，包括收買的經費、資助某些團體的經費，「多到數不清」。

他表示，陸委會的預算在中央政府各部會裡面，如果不是倒數第一，就是倒數第二，是用很少的預算在面對很龐大的一部對台統戰機器，「如果全部刪掉，那也沒辦法，我們只能靠嘴巴」。

梁文傑稱，「翁曉玲委員也很看得起我，說我靠嘴巴就可以了」，他表示，還是希望自己所講的東西，大家能夠幫忙傳出去。