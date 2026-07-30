漢光演習首度納入網路降速 陸國防部：製造戰爭焦慮

國軍漢光42號實兵演習將於8月5日登場，大陸國防部發言人蔣斌今天回應稱，「無論民進黨當局怎麼演，都擺脫不了台獨必亡的結局」。而搭配本次漢光演習的城鎮韌性防空演習，將首度在中部與北部縣市演練行動網路降速，蔣斌批評是「製造戰爭焦慮」，妄想把台灣老百姓綁上台獨戰車。

大陸國防部30日下午召開月度例行記者會，面對外媒與港媒記者提問，如何看待台灣即將舉行的漢光演習、是否反制，以及對網路降速演習的看法時，蔣斌做出上述表示。

針對城鎮韌性防空演習首度納入網路降速，蔣斌稱，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台灣社會民生的最大禍害，他們為一黨之私勞民傷財、窮兵黷武，不斷製造戰爭焦慮，煽動兩岸對立對抗，妄想把台灣老百姓綁上台獨戰車。等待他們的只有台獨敗亡的下場。

英國「每日電訊報」分析衛星影像報導，大陸解放軍打造台灣總統府和其他主要政府建築等比例模型，讓官兵能在盡可能逼真情境下演練攻占首都。對此，蔣斌未否認，強調解放軍「始終堅持實戰實訓」、錘鍊克敵制勝的過硬本領，全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

另外，解放軍本月20日首度派遣1架直升機伴隨1架無人機越過海峽中線，進入我國R9限航區內長時間活動逾9小時。蔣斌回應稱，「台灣是中國的一部分，根本不存在所謂台海中線」，解放軍在相關海空域活動「天經地義」，台獨武裝劃設所謂限航區純屬虛張聲勢，「沒有任何意義」。

而解放軍23日至24日在台灣海峽部分海域、福建東山島近海處進行實彈射擊演習，針對演習目的，蔣斌僅表示，「有關部門已經發布了消息，我沒有更多補充」。