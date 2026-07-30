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「不要以為自己很基層」陸委會再揭赴陸遭盤問案例 公務員遭帶離住處盤問3次

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者陳湘瑾／攝影

陸委會本周公布在有公務人員赴陸遭盤問。陸委會副主委梁文傑30日表示，有內政部下屬的三級機關基層公務員6月赴福建期間，遭中共國安單位帶離住處盤問3次，累計約6至7小時，過程包括查驗手機、詢問工作內容等。

陸委會副主委梁文傑今表示，本周又接到一個內政部下屬的三級機關的算是基層人員，6月去福建時被中共國安單位盤問了三次，時間加起來大概6、7個小時，都是從住處帶到別的地方去，查手機、詢問工作狀況、同仁是誰及內部工作流程。

他強調「這些案子都是公務員親身經歷之後回來回報，所以基層公務員不要以為自己很基層，「你們所知道的資訊，對方都有興趣。」

有媒體追問為什麼要「盤問三次」，梁文傑回應，一次問不夠，覺得不滿意，第二次再到住處把人帶走，後來又來了第三次。顯然陸方對我方人員過去，確實是有滿詳細的掌握和了解，也再次提醒公務人沒事不要去。

陸委會 基層公務員 公務員 梁文傑

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