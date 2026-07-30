中共中央政治局會議 倡深化資本市場投融資改革、提升資本市場韌性

中共中央政治局周四（30日）召開會議提出，要深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和市場信心。會議強調，要切實築牢安全屏障，穩定房地產市場，落實一攬子化債方案，並紮實推進地方中小金融機構改革化險及減量提質，並及時謀劃出台增量政策。

據新華社，會議強調做好下半年經濟工作，要實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展，努力實現「十五五」良好開局。

會議指出，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作。兜牢基層「三保」底線。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，優化實施財政金融協同促內需政策。

會議強調，要營造公平有序的市場競爭環境，制定實施全國統一大市場建設條例，繼續綜合整治「內捲式」競爭，常態化解決企業帳款拖欠問題。深化國資國企改革，優化民營經濟發展環境，推動平台經濟規范健康發展。

會議指出，要拓展國際經貿互利合作空間，大力發展服務貿易，促進貿易平衡發展。完善對外投資管理制度和海外綜合服務體系，積極吸引和利用外資。

會議強調，要毫不放鬆做好「三農」工作，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立健全高標準農田建設、運營、管護機制，穩定生豬等農畜產品生產和價格，促進農民穩定增收。做好農資保供穩價，抓好農業生產，奪取秋糧和全年糧食豐收。

會議指出，要多措並舉加強民生保障，加大重點群體就業支持力度，做好靈活就業人員和新就業形態人員權益保障工作。抓好「一老一小」服務保障，健全分層分類的社會救助體系。加強生態環境保護，打好「三北」工程攻堅戰，積極穩妥推進碳達峰碳中和。

會議強調，要切實築牢安全屏障。穩定房地產市場，實施好一攬子化債方案，紮實推進地方中小金融機構改革化險、減量提質。深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。深入排查整治各類風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。加強對病險水庫、江河堤防、山洪和地質災害危險區、城市低窪易澇點等隱患排查治理，紮實做好防汛應急搶險救災各項工作，全力維護人民群眾生命財產安全。

會議指出，要鞏固拓展樹立和踐行正確政績觀學習教育成果，推動各級領導幹部以更加昂揚向上的精氣神，不斷創造高質量發展新業績，會議還研究了其他事項。