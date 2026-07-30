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中共二十屆五中全會訂10月召開 研究推進全面從嚴治黨等議題

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央政治局會議30日在北京召開，會議決定，中共五中全會在10月召開，同時推動「六張網」規劃建設，深入實施「人工智慧+」行動。新華社
中共中央政治局會議30日在北京召開，會議決定，中共五中全會在10月召開，同時推動「六張網」規劃建設，深入實施「人工智慧+」行動。新華社

央視新聞報導，中共中央政治局30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議。主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。會議分析研究當前經濟情勢，部署下半年經濟工作。

另據財聯社報導，中共中央政治局7月30日召開會議，會議強調，要有效擴大國內需求，適應不同族群消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力。紮實推動「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）規劃建設。

另外，還有加速現代化產業體系建設，加強對基礎研究的長期穩定支持，深入實施「人工智慧+」行動，發展智慧經濟新形態，完善人工智慧治理體系。積極推動尖端技術突破與未來產業發展，努力打造新興支柱產業，持續推動傳統產業改造升級。

中共 央視 消費

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