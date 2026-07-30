中共二十屆五中全會訂10月召開 研究推進全面從嚴治黨等議題

大陸駐澳洲使肖千將離任，使館29日舉辦離任僑學商界招待會，先前澳洲媒體曾報導，已卸任大陸外交部亞洲司司長的劉勁松將可能接任此職。去年11月，劉勁松在和日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰交談中，「手插口袋、俯視眼神」的照片，曾出現在大陸官媒和外媒報導中。

2026-07-30 11:12