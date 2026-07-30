曾「手插口袋」俯視日外務省官員…劉勁松傳接任陸駐澳洲大使

大陸駐澳洲使肖千將離任，使館29日舉辦離任僑學商界招待會，先前澳洲媒體曾報導，已卸任大陸外交部亞洲司司長的劉勁松將可能接任此職。去年11月，劉勁松在和日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰交談中，「手插口袋、俯視眼神」的照片，曾出現在大陸官媒和外媒報導中。

陸駐澳洲使館公布，29日當天舉辦「肖千大使離任僑學商界招待會」，來自全澳各地的華僑華人、留學人員及中資機構代表逾200人應邀出席。該館稱，肖千在致詞中回顧4年多來的履職歷程。他說在兩國領導人的戰略引領下，中澳關係走出低谷，實現穩定、發展和全面轉圜，為兩國人民帶來福祉。

7月16日，澳洲《金融評論報》網站引述在坎培拉3位外交消息人士稱，下一任中國大陸駐澳洲大使預計將是劉勁松；《雪梨先驅晨報》也在28日報導指劉勁松將接任駐澳大使，並說肖千28日在1場儀式上已與同事道別。

大陸外交部官網顯示，劉勁松已不再擔任亞洲司司長，該職已由大陸前駐蒙古大使沈敏娟擔任。

另據日本共同社，去年11月18日，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，在北京與時任大陸外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。由於日相高市早苗此前就台灣突發事態在國會答辯稱，若伴隨行使武力就有可能構成「存亡危機事態」，對此言論，劉勁松要求撤回，金井表示拒絕，雙方展開交鋒。劉勁松在和金井交談中，手插口袋、俯視眼神的照片，曾出現在大陸官媒與外媒報導。