聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸直航恢復四航線 成都至台中航線平均載客率達九成

經濟日報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
浙江長龍航空副總裁王玉國近日主持成都—台中航線開航。聯合報系資料照
浙江長龍航空副總裁王玉國近日主持成都—台中航線開航。聯合報系資料照

7月以來，大陸航空公司恢復了四條兩岸直航航線。大陸國台辦發言人陳斌華昨（29）日透露，東航營運的成都至台中航線，平均載客率高達95%，他再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

陳斌華29日在例行記者會上指出，7月1日東航恢復營運成都至台中航線，迄今已執行七個往返班次，平均客座率（載客率）為95%；7月4日春秋航空恢復運營寧波至高雄航線，已執行五個往返班次，平均客座率為87%。

7月23日，山東航空恢復運營青島客座台中航線，首班客座率為97%；7月28日，浙江長龍航空恢復營運成都至台中航線。

陳斌華表示，為進一步滿足兩岸旅客需求，相關航空公司努力恢復營運兩岸直航航線，並增加運力投入，豐富產品體系，升級中轉服務。例如，兩岸航空公司紛紛把熱點航線執飛機型「更換為較大機型」，進行價格促銷活動，增加航班，推出交通、食宿、文旅聯動的機票優惠產品等。

陳斌華說，他願再次重申，大陸方面推動全面恢復兩岸空中直航正常化的態度是積極的、明確的，希望台灣方面正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

台灣目前共開放15個大陸定期航班航點，遠低於疫情前水準，據陸國台辦數據，今年上半年兩岸空中直航旅客313.78萬人次，年增15%。

我方政府目前開放兩岸15個定期航班航點，每周最多可飛420班。

陸委會副主委梁文傑上周表示，在浙江長龍航空新增航線班次後，陸方航權配額數就用光了，未來也無法再增加。

航線 兩岸 國台辦

延伸閱讀

台中機場新航線 成都天府直飛台中每週2班

浙江長龍航空「台中=成都」航線啟航 串聯商務、觀光與文化交流新契機

整理包／熊本強震日旅注意！航班、交通、避難資訊一次掌握

改飛或取消免手續費！華航星宇熊本航線增派加班機 虎航2航班有空位　

相關新聞

美黑名單納復旦、上海交大 陸批泛化國安「停止抹黑科研機構」

美國國防部日前更新《國防授權法》第一二八六條名單，新增復旦大學、上海交通大學等八十八家大陸機構，大陸商務部昨批評美方不斷泛化國家安全概念，並要求停止對中國科研機構無端抹黑。

兩岸班機復航！航線載客率97% 國台辦：台方應取消不合理限制

七月以來，大陸航空公司恢復、新增了四條兩岸直航航線，大陸國台辦發言人陳斌華昨透露，最高載客率高達百分之九十七，並再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

美禁進口陸機械人、電力逆變器 「有危害國安疑慮」

美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國人工智慧（AI）產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。大陸則表示堅決反對，並稱將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

兩岸直航恢復四航線 成都至台中航線平均載客率達九成

7月以來，大陸航空公司恢復了四條兩岸直航航線。大陸國台辦發言人陳斌華昨（29）日透露，東航營運的成都至台中航線，平均載客率高達95%，他再度喊話台灣方面取消對兩岸直航的「不合理限制」，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

川普禁陸製機器人進口 列管人型、四足機型及電源逆變器

川普政府28日宣布，禁止中國大陸新型機器人與電源逆變器（power inverter）進口，以保護美國人工智慧（AI）建置熱潮免於國家安全威脅，並引導AI與機器人供應鏈回流美國。該紙禁令，將重擊大陸宇樹科技，台廠部分機械業者與太陽能逆變器業者，則有機會迎接轉單潮。

謝鋒直言台灣是紅線 五角大廈：不尋求與中國發生衝突

大陸駐美大使館廿八日舉辦共軍建軍九十九年招待會，到場致詞的美國國防部副助理部長史密斯表示，如今美中軍事關係「比過去幾年都要牢固」，並重申「我們不尋求與中國發生衝突」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。